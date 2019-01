Das Gespräch fing gar nicht gut an. Im Internet, hatte Heinrich-Josef v. Gimpte zu Nyghenborch gerade geklagt, werde so viel Unfug über die berüchtigte Halsbandaffäre verbreitet. „Glauben Sie nichts von alledem!“, empfahl der 68-Jährige. „Ach, ich glaube, ich bin ganz gut informiert“, gab sein Gegenüber zur Antwort. „Von Ihnen weiß ich jedenfalls, dass Sie der letzte Nachfahre von Lambert von Oer sind.“ V. Gimpte wand sich förmlich, als er das hörte. „Falsch! Völlig falsch!“

Die Geschichte ist aber auch verwirrend. In ihr wimmelt es von alten Adelsgeschlechtern, Drohungen, Fehden und Brandschatzungen. Von Grobheiten und Geldgier und vor allen Dingen von zutiefst verfeindeten Familien, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Die Halsbandaffäre – sie ist die letzte große Fehde des Münsterlandes.

Zurück in die Zeit der Fehden

Heinrich-Josef v. Gimpte hat sie erforscht – gewissermaßen als Familiengeschichte. Denn seine Vorfahren waren zutiefst verstrickt in das Ränkespiel. Und der letzte Nachfahre ist er tatsächlich. Wenn auch nicht von Lambert v. Oer. „Ich bin der letzte Vertreter einer Familie der bösen Gegenseite.“ V. Gimpte lässt sein Lächeln absichtlich verrutschen – 500 Jahre später kann man mit dieser Pikanterie ganz gut leben.

Zeitreise in das Jahr 1520, in eine Welt der Klassenunterschiede. Der Burgherr ist zugleich auch Richter. Demütigungen und Folter gelten als akzeptable Strafen. Es ist die Zeit der Fehden mit all ihren paradoxen Regeln.

Überfall auf Lambert v. Oer

Nur wer einen Fehdebrief zurücklässt beziehungsweise zuvor eine Fehde erklärt, darf seine Feinde überfallen. Bauern und Handwerker fürchten kaum etwas so sehr wie diese Kriegserklärung. An jeder Fehde kann ihre Existenz zerbrechen – die Angreifer sind selten zimperlich.

In dieser Zeit nun lebt Lambert v. Oer. Am Morgen eines Sommertages im Jahr 1520 hat der 80-jährige Ritter gerade die Heilige Messe besucht und reitet zurück zu seiner Burg Kakesbeck in Lüdinghausen. Wahrscheinlich sieht er die Zinnen bereits, als ihn neun Männer brutal vom Pferd reißen. Sie schlagen und entkleiden ihn bis auf seine Unterwäsche.

Das eiserne Band

Sie stehlen sein Pferd, und sie lassen – was noch viel schwerer wiegt – ein eisernes Band um seinen Hals zuschnappen. Das, so versichert ihm der Rädelsführer und dürfte dabei höhnisch gelacht haben, könne niemand öffnen außer ihm und den Seinen. Er zwingt den als äußerst fromm geltenden Ritter, einen Schwur auf die Bibel zu leisten. Nächste Woche habe er sich auf Haus Padberg im Sauerland vor Gericht einzufinden. Wenn nicht, dann . . .

Der üble Bursche, der den Trupp anführt, heißt Goddert v. Haaren, ist berüchtigt als rücksichtsloser Fehdehelfer und verheiratet mit Jaspara, der Tochter von Hermann von Ascheberg und – hier kommt nun der 68-Jährige Forscher ins Spiel – dessen Frau Anna, einer geborenen v. Gimpte.

„ Wenn diese Dornen auf die Nackenmuskulatur drückten, war das zum Verrücktwerden. Wenn diese Dornen auf die Nackenmuskulatur drückten, war das zum Verrücktwerden. “ Heinrich-Josef v. Gimpte

Zurück ins Hier und Jetzt. Heinrich-Josef v. Gimpte macht das, was er schon so oft getan hat. Er betrachtet das Halsband, dem im Museum der Burg Vischering in Lüdinghausen ein eigener Raum gewidmet ist. Drei Kilo wiegt es und ist so kunstfertig hergestellt, dass es Forschern immer wieder neue Rätsel aufgegeben hat. Die Form, die Dornen im Inneren und vor allen Dingen der raffinierte Schließmechanismus künden von der Kunstfertigkeit eines Handwerkmeisters.

V. Gimpte rückt noch ein bisschen näher an das Halsband heran. „Wenn diese Dornen auf die Nackenmuskulatur drückten, war das zum Verrücktwerden.“ Dass es dem alten Lambert gelang, damit auf unebenen Wegen bis nach Münster zu reiten und dort auf einen Schmied zu treffen, der es tatsächlich fertigbrachte, die Meisterkonstruktion zu öffnen – „alle Achtung“.

Beispiel brachialer Methoden

Das Museumsteam der Burg Vischering hätte dem 68-Jährigen keine größere Freude bereiten können, als ausgerechnet mit dieser Geschichte ein Stück Burgleben zu erzählen. Für v. Gimpte ist diese letzte Fehde des Münsterlandes ein nahezu geniales Beispiel brachialer Methoden. „Es wurde gelogen, betrogen, verleumdet, gedroht, verletzt, gebrandschatzt und gemordet.“ Und all das aus Geld- und Habgier.

Sein Vater, der nie recht warm werden wollte mit Adelsprädikaten und privilegierten Vorfahren, hat den Sohn gebeten, die Geschichte der Familie zu erforschen. Und je tiefer der Sohn in die Geschichte eintauchte, um so mehr elektrisierte sie ihn. Da war Gisela v. Gimpte, eine ältliche Frau, die von einem Verwandten die Mechelnschen Güter erbte.

Die Nichte schäumte vor Wut

Eine stattliche Hinterlassenschaft mit 22 Gütern und Höfen in Ahlen, Oelde, Hoetmar und Vorhelm. „Gisela“ – v. Gimpte ist sich ziemlich sicher – „war wahrscheinlich dement.“ Und obendrein verschuldet. Das Angebot des Lambert v. Oer kam ihr da nur recht. Er erwarb die Güter und sicherte ihr einen angenehmen Lebensabend zu – was wollte sie mehr? Ihre Nichte Anna v. Gimpte jedoch schäumte vor Wut.

Wie es weiterging? Nach der Halsbandaffäre überfielen die Familien einander gegenseitig. Sie marodierten, brandschatzten und raubten, ehe sie sich acht Jahre später auf einen Vergleich einigten. Lamberts Nachfahren zahlten 4500 Goldgulden als Wiedergutmachung. „Ein Vermögen, das 180 weiblichen Pferden entsprach“, erklärt v. Gimpte. Dieser Schlusspunkt beeindruckt ihn immer wieder: „Wird eine der Parteien wegen des angerichteten Schadens zur Rechenschaft gezogen? Nein!“