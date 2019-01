„Noch konnten wohl alle Unternehmen ihren Bedarf an neuen Auszubildenden decken“, berichtete IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel im Gespräch mit unserer Zeitung. Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer, freut sich, „dass wieder mehr Jugendliche die guten beruflichen Aussichten im Handwerk erkennen“.

Ausbildung in Zahlen

Zu den Zahlen: Die IHK meldet vor allem in der Emscher-Lippe-Region einen kräftigen Zuwachs an neuen Lehrverträgen (plus vier Prozent auf 2955). Im Münsterland lag der Anstieg bei 2,4 Prozent auf 6945.

Jaeckel zeigte sich besonders zufrieden über das kräftige Plus bei industriell-technischen Berufen, das in der Stadt Bottrop bei über 33 Prozent lag, aber auch im Kreis Coesfeld (plus 19,4 Prozent), in der Stadt Münster (16,8) und im Kreis Warendorf (12,7) kräftig ausfiel. „Die indus­triellen Kerne haben verstanden, dass Ausbildung von Fachkräften wichtig ist“, betonte der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Bindung an das Unternehmen

Es gelinge zurzeit, immer mehr Abiturienten zu überzeugen, mit einer dualen Ausbildung ins Berufsleben zu starten. Hier sei nach der Ausbildung die Mitarbeiterbindungen besonders wichtig, so Jaeckel.

Beginne ein junger Mensch nach der Ausbildung im Betrieb mit einem Studium, sei es ratsam ihm mit Praktika an das Unternehmen zu binden oder die Bachelor- oder Masterarbeit im Unternehmen erstellen zu lassen, riet der IHK-Hauptgeschäftsführer den Firmen.

388 offene Plätze

Bei der Handwerkskammer Münster wuchs die Zahl der neuen Ausbildungsverträge 2018 um 1,4 Prozent auf 5458. Kammerpräsident Hund verwies am Freitag darauf, dass in der Online-Lehrstellenbörse der Kammer derzeit noch mehr als 130 Stellen sofort zu besetzen seien. 388 offene Plätze sind dort insgesamt ausgeschrieben.

Lehrstellenzuwächse gab es bei den Handwerksbetrieben in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. In der Stadt Münster sank die Zahl neuer Ausbildungsverträge leicht.