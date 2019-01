Kurve und Kon­trollverlust – auf der Feldstraße endete die Fahrt für drei junge Männer am Freitagabend vor einem Baum. Die Insassen wurden leicht verletzt, das Fahrzeug total beschädigt und der Baum aus seiner Standsicherheit gerissen. Die Feuerwehr setzte die Motorsäge an.

Um 19.45 Uhr wollte der 18-jährige Fahrer mit seinem 3er-BMW von der Emanuel-von-Ketteler-Straße nach links in die Feldstraße einbiegen. Dabei, so die Polizei, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, in dem sich noch zwei 17-jährige Beifahrer befanden. Wenige Meter hinter der Kreuzung prallte der Wagen frontal gegen einen Straßenbaum. Der Zustand des Unfallfahrzeugs hatte Schlimmeres befürchten lassen. Glück im Unglück: Die drei jungen Männer kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.