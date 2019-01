Wohnung geht in Flammen auf

Gronau -

Aktualisiert, 6. Januar, 10.45 Uhr: Beim Brand einer Wohnung an der Eilermarkstraße ist am frühen Samstagabend Sachschaden in einer Höhe von rund 25 000 Euro entstanden. Der 70-jährige Hauseigentümer wurde mit einer Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um die Unterbringung des Mannes kümmerte sich anschließend der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes. Die betroffene Wohneinheit einer Häuserzeile in der denkmalgeschützten Morgensternsiedlung wurde durch das Feuer unbewohnbar.