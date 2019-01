Lienen-Kattenvenne -

Raubüberfall auf den Nah- und Frisch-Markt an der Buchentorstraße: Ein mit einem Revolver bewaffneter Mann hat in dem Geschäft am Freitag den Kassierer bedroht. Das bestätigte am Sonntag auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten die Polizei.