In einem Mehrfamilienhaus am Langobardenring in Rheine ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Kellerbrand gekommen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass nur relativ geringer Schaden am Gebäude entstand. Die Anwohner befanden sich bei Eintreffen der Polizei bereits außerhalb des Hauses, verletzt wurde niemand. Brandermittler der Polizei gehen nach erster Einschätzung von Brandstiftung aus. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen (Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971-9380), die im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben.

Autos angezündet

Es ist nicht der erste Fall von Brandstiftung in Rheine in dieser Woche, der die Polizei beschäftigt. In der Nacht zu Freitag (4.1., 1:45 Uhr) entdeckte ein Zeuge einen brennenden BMW auf einem Parkplatz an der Bonifatiusstraße. Aufgrund der Gesamtumstände vor Ort gehen die Beamten von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Dafür spricht auch, dass auf dem Areal ein zweites Fahrzeug, ein Transporter, angezündet worden war.

Noch während Beamte dort beschäftigt waren, ging um 2:05 Uhr eine weitere Brandmeldung ein. Etwa 800 Meter entfernt, an der Heriburgstraße, war ebenfalls ein Auto in Brand geraten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen.

Feuer neben Schafstall

In der Nacht davor (3.1., 0:36 Uhr) brannte auf einer eingezäunten Wiese in der Nähe des Langobardenrings ein Holzstapel, der in der Nähe eines Schafstalls stand. Passanten entdeckten das Feuer und schlugen Alarm. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei geht auch in diesem Fall von vorsätzlicher Brandstiftung aus.