Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr in Neuenkirchen zu einem Brand gerufen. In einem Garten in direkter Nähe des Feuerwehrgerätehauses an der Friedenstraße verbrannte ein Hausbewohner seinen Tannenbaum. Nachbarn schlugen Alarm, da die Flammen bedrohlich hoch züngelten.

Als die Feuerwehr sich gegen 15.30 Uhr vor Ort ein Bild von der Lage machen wollte, kam es zur Eskalation. Zwei Feuerwehrmänner (50 und 52 Jahre alt), die an der Haustür des Einfamilienhauses klingelten, wurden von einem Bewohner beschimpft, warum die Feuerwehr wegen so einer Lappalie anrücke. Anschließend schlug er einem Feuerwehrmann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und trat dem zweiten ins Gesäß.

Beide Feuerwehrmänner erstatteten Strafanzeige, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Gesetz sind für tätliche Angriffe auf Feuerwehrleute Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren vorgesehen.

„Eigentlich war der Einsatz eine Bagatelle”, sagte einer der Angegriffenen auf Nachfrage unserer Zeitung. Dass die Situation so eskaliert sei, habe ihn überrascht: „Da konnte ich nicht mit rechnen.” Der Vorfall sei für ihn aber eher ein Einzelfall und kein Anzeichen für eine Verrohung der Gesellschaft. Bei der freiwilligen Feuerwehr werde er sich jedenfalls weiter einsetzen. „So sehr hat mich das auch nicht geschockt.”

Der Christbaum war übrigens schnell gelöscht. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis in der Friedenstraße hingegen wird so bald vermutlich nicht einkehren.