Polizei nimmt mutmaßlichen Geiselnehmer in Lengerich fest

Die Polizei hat in Lengerich einen mutmaßlichen Geiselnehmer festgenommen. „An der Bahnhofstraße hat es nach ersten Erkenntnissen eine Geiselnahme gegeben“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Münster am Montagabend.