War es ein „aus dem Ruder gelaufenes Spiel“, wie die Verteidigung es darstellte? Oder war es doch ein Gewaltexzess an einen wehr- und hilflosen Säugling, wie der Staatsanwalt ausführte? Was genau an jenem Samstag, dem 23. Juni 2018 passierte, weiß nur der 25-jährige Gronauer, der sich aktuell vor dem Landgericht Münster verantworten muss, weil er an eben jenem Tag derart auf seinen elf Wochen alten Sohn eingewirkt hat, dass dieser am darauffolgenden Dienstag in einer Klinik an den Folgen verstarb.

Mehrfach hatte der Angeklagte signalisiert, er könne verantwortlich für den Tod des Kindes sein, doch über den genauen Hergang seines Tuns schwieg er sich bis zuletzt in dem Prozess aus.

Der Staatsanwalt beantragte bei der Verhandlung am heutigen Dienstag eine Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Verteidiger plädierten auf eine Bewährungsstrafe und beantragten die Aufhebung des Haftbefehls. Ihr Mandant sitzt seit dem 29. Juni 2018 in Untersuchungshaft.

Das Urteil wird am Dienstagmittag erwartet.