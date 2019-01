Einbrecherbande vor Gericht: 55-Jährige soll Diebe befehligt haben

Die Angeklagten sollen Teil eines rund 300 Mitglieder umfassenden Familienclans sein, führte die Staatsanwältin in ihrer Anklage aus. In der Regel seien die Taten von drei Tätern begangen worden. Eine Person habe am Auto gewartet, den Tatort gesichert und den anderen Tätern Anweisungen erteilt. Kopf der Bande soll eine jetzt 55 Jahre alte Frau sein. Da sie in den Niederlanden weder Sozialleistungen bekämen noch einer geregelten Arbeit nachgingen, hätten die Angeklagten mit den Taten ihren Lebensunterhalt bestritten, sagte die Staatsanwältin.

Auf das Konto der Bande, die auch in Lengerich aktiv war, sollen den Ermittlungen zufolge unter anderem der Diebstahl von Schmuck im Gesamtwert von 2500 Euro aus einem Trödelgeschäft in Ibbenbüren im Oktober 2017 gehen. In Ahaus soll die Bande im Dezember 2017 aus einer Gärtnerei einen Tresor mit Bargeld sowie Schmuck gestohlen haben. Aus einer Wohnung in Meinerzhagen sollen sie Schmuck, Schuldscheine, einen Tresor, Bargeld, Goldmünzen und -barren im Gesamtwert von rund 3600 Euro sowie Schmuck im Wert von 12 705 Euro gestohlen haben.

Aufgedeckt hat die Taten die vor rund zwei Jahren beim Polizeipräsidium Osnabrück eingerichtete „Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl“. Sie analysiert auch Straftaten in NRW und den Niederlanden. Es laufen noch Verfahren gegen weitere Mitglieder der Großfamilie, der seitens der Osnabrücker Polizei insgesamt 25 Einbruchsdiebstähle in Niedersachsen und 39 in NRW vorgeworfen werden. Die Osnabrücker Ermittlungsgruppe hat bislang zehn international agierende Einbrecherbanden samt ihren Netzwerken aufgedeckt.