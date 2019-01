„Keine Anzeichen für eine Gefährdung Dritter“

Der Tatverdächtige war – wie berichtet – in die Klinik eingewiesen worden. Zwingende Voraussetzung nach dem PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten) ist die Eigengefährdung des Betreffenden oder die Gefährdung Dritter. Innerhalb von 24 Stunden nach der Einweisung muss ein Richter die Person in Augenschein nehmen und die Einweisung anordnen.

Bei dem 25-Jährigen wurde der Unterbringungsbeschluss in der LWL-Klinik Lengerich, unter Berücksichtigung der ärztlichen Empfehlung, gefasst. Dieser Beschluss ist auf einen Zeitraum beschränkt. In dessen Rahmen werden idealerweise die psychischen Grundursachen für Suizid- und/oder Fremdgefährdung erkannt und soweit in den Griff bekommen, dass dieser Gedanke beim Patienten wegfällt. Dafür sind eine intensive Begleitung und Therapie erforderlich.

Großeinsatz: Geiselnahme in Sporthalle 1/23 Am frühen Montagabend hat ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt die Sporthalle in Lengerich betreten. Foto: Jens Keblat

Dort bedrohte er eine etwa 40-köpfige Übungsgruppe mit dem Zünden einer Bombe, teilte die Polizei mit. Foto: Jens Keblat

Der Mann hat die Kinder dann nach und nach gehen lassen. Foto: Jens Keblat

Kurze Zeit später ließ er auch die beiden Betreuerinnen der Kindergruppe frei. Foto: Jens Keblat

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos konnten den Mann noch in der Sporthalle festnehmen. Foto: Jens Keblat

Bei der Geiselnahme wurde nach Informationen der Polizei niemand verletzt. Foto: Jens Keblat

Die betroffenen Kinder wurden nach ihrer Freilassung betreut. Foto: Jens Keblat

Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus. Foto: Jens Keblat

Gerüchte, dass es noch einen zweiten Täter geben könnte, bestätigten sich somit nicht. Foto: Jens Keblat

Die Bahnhofstraße war für die Zeit der Spurensicherung gesperrt. Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Täter bewegte sich frei auf dem Klinikgelände

Das war bei dem Beschuldigten der Fall, bestätigt Professor Dr. Meinolf Noeker, Krankenhaus-Dezernent des LWL, im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Allerdings habe der Patient nie Aussagen in Richtung Fremdgefährdung getätigt. Nach problemlos verlaufenen Ausgängen in einer Gruppe durfte der 25-Jährige sich Montag allein auf dem Klinikgelände bewegen.

Warum er das Gelände verlassen hat, was ihn in die Sporthalle geführt und dort zu der Drohung, er werde Sprengsätze zünden, veranlasste? „Es gibt Patienten, denen sich plötzlich bestimmte fixe Gedanken extrem stark aufdrängen. Diese können dann die Steuerung des Verhaltens übernehmen und zu solchen Impulsen führen“, sagt der Psychiatrie-Experte. Das sei, trotz intensiver Betreuung, „extrem schwer vorhersehbar“.

Wie ein schlimmer Traum

Offenbar ist das Montag passiert und hat 43 junge Sportler sowie deren Betreuerinnen in Angst und Schrecken versetzt. Meinolf Noeker versucht zu trösten: „In dem Moment des Schreckens in der Turnhalle mag mancher Jugendliche Angst, Panik und vielleicht sogar Todesangst gespürt haben. Jetzt, wo alles vorbei ist, gilt es sich immer wieder klar zu machen: Es hat keine Bombe gegeben. Ich hatte schreckliche Angstgefühle, aber in Wirklichkeit waren wir alle die ganze Zeit vollkommen sicher. Uns konnte in der Turnhalle überhaupt nichts passieren. Der Mann war verwirrt, es gab weder eine Bombe noch Waffen, er konnte uns überhaupt kein Leid zufügen. Es war wie ein ganz schlechter Traum. Es gab viel Angst, aber überhaupt keine Gefahr. Wir wachen von einem schlechten Traum auf und kehren in unser Leben zurück.“