Im Dezember hatte die Mayersche Buchhandlung angekündigt, im Frühjahr am Marktplatz eine Filiale zu eröffnen (WN berichteten). Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Aachener Familienunternehmen mit der Buchhandelskette Thalia fusionieren wird.

Dieser Zusammenschluss von zwei der größten Buchhandelsketten in der Bundesrepublik hat allerdings keine Auswirkungen auf das Vorhaben der Mayerschen in der Steverstadt. „An unseren Plänen hat sich nichts geändert“, bekräftigte Katja Mankiewicz, Marketingleiterin des Unternehmens, am Freitag auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Sie betonte darüber hinaus, dass es keine Schließungen von Standorten im Rahmen der Fusion geben werde. Vielmehr wolle man weiter wachsen. „Es geht uns um die Sicherung des stationären Buchhandels“, sagte Mankiewicz. Und da sei es Ziel, ein „Gegengewicht zum Onlinehändler Amazon“ zu schaffen.