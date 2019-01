Pumps pumpen von der Pünte

Für die Rückfahrt blieb keine Zeit, also scannte sie in der Halle alle Frauen mit schicken Schuhe in ihrer Größe (40). Erste Hilfe leistete schließlich die neue „Pünte“ (so heißt in Greven die Karnevalsprinzessin) Manuela Bussmann. Die hat die gleiche Schuhgröße und offensichtlich auch den gleichen Geschmack wie Lisa Feller.

Jedenfalls war sie sofort bereit zu helfen, nachdem der Stargast des Karnevalabends sie angesprochen hatte. Und lieh ihr die Stöckelschuhe aus – ohne lange zu überlegen. „Die war total relaxt“, sagt die dankbare Komödiantin nach dem Auftritt unserer Zeitung. Und bei Facebook postete sie: „Manuela ist die beste!!! Vor 1 Stunde kannten wir uns noch nicht, aber jetzt ist sie meine beste Freundin. Zumindest für heute!“

Und ein glückliches Wiedersehen gab es in der Nacht auch noch: Die Pumps standen noch an derselben Stelle, an der ihre Besitzerin sie zurückgelassen hatte. Und wie: „So frisch haben die noch nie gerochen“, berichtet Feller am Tag nach dem Auftritt.

In der Emshalle regieren die Jecken 1/46 Foto: Günter Benning

Prinz und Pünte 2019 werden präsentiert 1/50 Hier kommen Prinz und Pünte. Foto: Günter Benning

Hier kommen Prinz und Pünte. Foto: Günter Benning

Hier kommen Prinz und Pünte. Foto: Günter Benning

Hier kommen Prinz und Pünte. Foto: Günter Benning

Hier kommen Prinz und Pünte. Foto: Günter Benning

Premiere für die flotten Eleven Kisses 1/49 Foto: Günter Benning

