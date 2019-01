Todesfalle Schweinestall

Die Ställe der Familie Röring standen in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal in der Öffentlichkeit: Am 23. Juli 2013 sind dort 944 Schweine verendet. Ein Gutachter hat damals zwei technische Ausfälle gleichzeitig als Ursache ausgemacht. Demnach hatte ein Kurzschluss die Lüftungsanlage lahmgelegt. Ein Blitzeinschlag soll vorher die Alarmanlage, die den Ausfall hätte melden können, außer Gefecht gesetzt. Die Tiere waren letztlich durch einen zu hohen Kohlendioxid-Gehalt in dem damals fast neuen Maststall verendet. Das Gutachten hatte der Kreis gefordert. An dem Tag war es in Vreden 32,5 Grad heiß. Am 22. September 2016 sendet „Panorama“ Bilder der Tierschutz-Organisation „Animal Rights Watch“ unter anderem aus einem Stall der Familie Röring. Die Bilder zeigen offenbar schwer verletzte Tiere. Johannes Röring weist die Vorwürfe am Tag danach zurück. In seinem Betrieb würden erkrankte Tiere rechtzeitig von gesunden abgesondert und vom Tierarzt versorgt. Josef Barnekamp / Stefan Werding