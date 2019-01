Sturm und Käfer: Förster bilanzieren 2018

Münster -

Orkan Friederike und die Invasion der Borkenkäfer haben im vergangenen Jahr in NRW allein bei der wirtschaftlich wichtigsten Baumart, der Fichte, für insgesamt vier Millionen Festmeter Schadholz gesorgt. Das hat der Landesbetrieb Wald und Holz am Dienstag in Münster mitgeteilt. 2,1 Milli­onen Festmeter fielen dem Sturm zum Opfer, 1,9 Millionen Festmeter dem gefräßigen Krabbler.