Beim Verladen in einen Viehtransporter war das Kalb am Dienstag gegen 21 Uhr in der Bauerschaft Holtrup in Senden ausgerissen. Die Suche nach dem Tier wurde am Abend eingestellt, da die Chancen, das Tier in der Dunkelheit zu finden, zu gering waren. Doch auch am folgenden Tag blieb die Suche zunächst ohne Erfolg.

Am Mittwochabend dann wurde das Kalb an einer Milchtankstelle - einem Verkaufsautomaten an einem Bauernhof - nahe der Landstraße zwischen Senden und Appelhülsen gesehen. Dort hatte sich das Tier bereits am frühen Mittwochmorgen einmal herumgetrieben. Die Polizei hatte die Autofahrer gebeten, in dem Bereich besonders vorsichtig zu fahren. Zu gefährlichen Situationen ist es laut einer Polizeisprecherin dann aber glücklicherweise nicht gekommen.

Das Kalb ist nach einem gezielten Schuss aus einem Betäubungsgewehr wieder in seinem Stall untergebracht.