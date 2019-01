Es soll eine Herde für den Frieden sein, und diese ist jung, münsterländisch – und marineblau. Die Rede ist von kleinen Kunst-Lämmern, die die Metelenerin Ingrid Hagen am liebsten im ganzen Münsterland verteilen möchte. Sie nennt sie die „Junge Münsterländer Friedensherde“. Davon standen schon 150 im Kreis Steinfurt und 100 im Kreis Coesfeld. Nun sollen 150 von ihnen auch im Kreis Borken ein Zuhause finden. Der Ausgangspunkt für den dritten Jahrgang der blauen Lämmer soll in Schöppingen liegen.

Entstanden ist alles aus der Idee eines Projektes der Künstlern Bertamaria Reetz und Rainer Bonk. Seit 2009 schickten sie eine Herde lebensgroßer Blauschafe durch ganz Europa als Zeichen für menschliches Miteinander. Unter anderem am Aasee in Münster grasten diese blauen Schafe schon. Diese Idee griff Ingrid Hagen auf – und die 150 Schafe aus der Ur-Herde bekamen mit den Lämmern Nachwuchs. „Sie symbolisieren die zweite, junge Generation“, sagt Ingrid Hagen. „Und sie sollen die Menschen im Münsterland verbinden.“

Dafür sucht sie nun nach zwei Dingen: einer Wiese in Schöppingen, auf der die Lämmer zunächst gemeinsam stehen sollen. Und 150 Paten, die sich später um die Lämmer kümmern.

Die Kunst-Lämmer sollen vom Frühlingsanfang bis Ostern gemeinsam als Herde unter freiem Himmel in Schöppingen grasen. Am Ostermontag (22. April) sollen sie dann während eines kleinen Festes an ihre Paten dauerhaft übergeben werden. „Auf welcher Wiese steht noch nicht fest“, sagt Ingrid Hagen – und ist offen für Anregungen aus der Bevölkerung. Und nach Paten sucht sie ebenfalls. 21 stehen schon auf der Warteliste. Bleiben noch 129 Lämmer über für weitere Interessierte.

Hergestellt werden die Kunst-Tiere in den Kölner Sozialwerkstätten. Eine Patenschaft kostet 88 Euro, davon getragen wird die Bezahlung der Sozialwerkstätten, der Einkauf der Rohlinge, die Ohrkennmarken, die Ausstellung der Papiere und ähnliches.

Das Ziel von Ingrid Hagen: „Ich möchte, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen.“ In den anderen zwei Kreisen hat sie das schon geschafft. So haben einige der Lämmer längst weite Reisen auf sich genommen: Eines steht mittlerweile in Australien, eines in Kanada, eines in Afrika – „und dieses Jahr ist dann Asien dran“, sagt Ingrid Hagen. Dafür braucht sie nun die Mithilfe der Menschen im Kreis vor Ort.

► Interessierte können sich bis zum 31. Januar (Donnerstag) bei Ingrid Hagen melden unter ✆ 02556 9027437 oder per E-Mail an kloster-metelen@t-online.de.