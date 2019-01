Vor allem im westlichen Bereich des Kreises Steinfurt wurden glatte Straßen zum Verhängnis für Autofahrer: Ab 6 Uhr trafen vermehrt Meldungen bei der Polizei ein - insgesamt elf Unfälle wurden bis 8.30 Uhr registriert. In drei Fällen - zwei Unfälle in Rheine und einer in Nordwalde - wurden Personen leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschäden, wie Polizeisprecher Reiner Schöttler mitteilte.

In den anderen Teilen des Münsterlandes machte sich Glatteis in der morgendlichen Unfallstatistik nicht so deutlich bemerkbar. Im Kreis Borken hatten glatte Straße jedoch am Mittwochabend zu drei Unfällen in Borken, Bocholt und Gronau geführt. Hierbei entstanden Sachschäden. Am Freitagmorgen wurden keine weiteren Vorfälle gemeldet - ebenso im Kreis Warendorf.

Jeweils nur ein glättebedingter Unfall ereignete sich am Morgen in Münster-Sprakel und in Holtwick (Kreis Coesfeld). In einigen Bereichen in Münster machte sich Glätte aber auch noch in den späteren Morgenstunden bemerkbar: So stürzten an einigen Gefahrenstellen mehrere Fahrradfahrer, die ihre Fahrt aber direkt fortsetzen konnten.