Am späten Freitagabend: Die Tecklenburger Straße ist ab der Kreuzung Martin-Luther-Straße auf einer Länge von 350 Metern in Richtung Innenstadt abgeriegelt – Blaulicht überall. In Höhe des „Boardinghouse am Teuto“ ist noch mehr Blaulicht zu sehen.

Mögliches Zielobjekt: ein Wohnhaus gegenüber dem Hotel. Überall befinden sich Streifenwagen, Spezialkräfte der Polizei sind mit hochmotorisierten Zivilfahrzeugen mit Magnetblaulicht und auch größeren Sonderfahrzeugen angerückt. Sie alle stehen auf dem Parkplatz des Aparthotels.

In den sozialen Netzwerken brodeln unterdessen schon die Spekulationen. Während der Einsatz selbst scheinbar zügig vonstatten geht, wird bei Facebook & Co. munter weiter spekuliert. Vor Ort ist nach Rückbau der Absperrmaßnahmen lediglich zu erfahren, dass sich die Polizei zunächst nicht zu dem Einsatz äußern werde, am Samstagmittag allerdings Presseauskünfte möglich seien. Es bleibt daher offiziell erst einmal unklar, warum das SEK am Freitagabend zum Einsatz kam.

Wir berichten aktuell weiter.