Die Kreispolizei Warendorf berichtet von einem Kriminellen mit ungewöhnlich guten Manieren. Der junge Mann sei am Sonntagabend um 18.20 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus am Münsterweg in Beckum eingestiegen. Dann traf er in den Räumen auf den Bewohner. Bei diesem entschuldigte sich der Täter mit auffallend hoher Stimme und flüchtete dann durch die Haustür.

Der unbekannte Täter ist der Beschreibung zufolge etwa 16 bis 20 Jahre alt und schlank. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, und hatte ohrlanges schwarzes Haar.