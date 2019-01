Mehr als 50 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind von einer Erkrankung betroffen, an der sie frühzeitig sterben werden. Das stellt deren Familien vor eine große Herausforderung. So wurde 1990 von betroffenen Familien der Deutsche Kinderhospizverein mit Sitz in Olpe gegründet. Mittlerweile hat dieser Verein 27 Niederlassungen, eine davon in Haltern.

Yvonne Steinbuß, Koordinatorin vom „Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland“ in Haltern, informierte einige Mitglieder der Seppenrader Landjugend über die Arbeit des Vereins, die hauptsächlich von Spenden finanziert wird. Anlass war die Überreichung einer Spende von 700 Euro der Landjugend. Dieses Geld stammt aus dem Erlös der Weihnachtsbaumaktion am vorletzten Wochenende.

Tätigkeiten

„Wir betreuen Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 21 Jahren. Unsere ehrenamtlichen Helfer fahren zum Beispiel in betroffene Familien, damit die Mutter mal zwei Stunden ruhig schlafen kann, weil das erkrankte Kind Tag und Nacht nicht unterscheiden kann, und die Mutter daher kaum zur Ruhe kommt“, brachte Yvonne Steinbuß nur eines von vielen Beispielen über ihre Tätigkeiten. Mit einem Partyfässchen Bier dankte Steinbuß im Namen der betroffenen Familien für die Spende.