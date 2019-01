Wasseranalyse wird wohl extrem teurer

In Westerkappeln gibt es überproportional viele Hausbrunnen. Vor allem Grundstückseigentümer, die ihr Gebäude ganz oder teilweise vermieten, müssen mit einer deutlichen Mehrbelastung rechnen. „Mich stört, dass man darüber gar nicht informiert wird“, sagt Kolk, der sein Anwesen an der Velper Straße vor rund zehn Jahren gekauft hat.

Auslöser seines Ärgers ist die 4. Änderung der Trinkwasserverordnung (TVO), die bereits Anfang 2018 in Kraft getreten ist. Diese bringt auch einige Neuerungen für die Betreiber von Eigenwasserversorgungsanlagen mit sich. Im Kreis Steinfurt gibt es davon nach Angaben des Gesundheitsamtes immerhin 4400, rund ein Zehntel der Brunnen befinden sich in Westerkappeln.

Die Eigenwasserversorgungsanlagen werden vom Gesundheitsamt kontrolliert. Außerdem überprüft die Behörde die Wasseranalysen, die die Grundstückseigentümer regelmäßig vorlegen müssen.

Bei den Brunnen gibt es eine Unterscheidung. Wenn ein Gebäude ganz oder teilweise vermietet ist, handelt es sich um eine B-Anlage. Davon gibt es 73 in Westerkappeln. Ohne Mieter im Haus spricht der Gesetzgeber von einer C-Anlage.

Die Betreiber der B-Anlagen mussten beim Kreis bislang einmal im Jahr die Ergebnisse einer Wasseranalyse einreichen. In der Regel wurden dabei 22 chemische und mikrobiologische Parameter untersucht. Künftig werden den Vermietern nur noch fünf mikrobiologische Parameter abverlangt, was günstiger sein dürfte. Aber: Alle drei Jahre wird nun zusätzlich die Analyse von 60 zusätzlichen Parametern inklusive Pflanzenschutzmitteln gefordert. Das geht ins Geld. Von Kosten bis zu 1000 Euro ist zu lesen. Kolk, der einen Teil seines Hauses vermietet, rechnet drei Jahre hoch: „Das ist unter Umständen eine ganze Monatsmiete.“ Über die Nebenkostenabrechnung werde das natürlich auf die Mieter umgelegt.

„Da gibt es nichts mehr zu diskutieren“, erklärt Bertold Friederichs, Gesundheits-Ingenieur beim Kreis Steinfurt. „Das Ganze ist Gesetz.“ Er geht allerdings nicht davon aus, dass es so teuer wird. „Zuletzt war von etwa 650 Euro die Rede.“ Die genauen Kosten werde der Kreis im Rahmen einer in 2020 fälligen Ausschreibung ermitteln.

In der Landwirtschaft scheint das heikle Thema noch nicht auf breiter Ebene angekommen zu sein, obwohl viele Höfe sich mit Wasser aus eigenen Brunnen versorgen und viele Bauern auch Vermieter seien – nicht zuletzt fürs Altenteil oder für die Hofnachfolger, wie Dorothee Gerleve-Oster, Geschäftsführerin der Kreisstelle Steinfurt der Landwirtschaftskammer NRW, zu bedenken gibt. „Wenn das wirklich so teuer wird, gibt es einen Aufstand“, glaubt Franz-Josef Koers, Geschäftsführer des landwirtschaftlichen Kreisverbandes. Aktuell werde das Thema aber erst 2020. Dann sei mit verschärften Kontrollen für gewerblich und vermietete Objekte zu rechnen.

„Viele meinen, dass da mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird“, sagt Gerleve-Oster zu Stimmen aus der Landwirtschaft. Es werde hinterfragt, ob wirklich flächendeckende Kontrollen erforderlich sind oder nicht punktuelle Proben reichten. Das findet auch Gerd Kolk. Der Kreis besitze beispielsweise ganz in der Nähe seines Grundstücks eine eigene Messstelle.

Die Landwirtschaftskammer betreibt in Münster ein eigenes, spezialisiertes Labor für Agrar- und Umweltanalytik (LUFA). „Wir müssen gucken, ob wir den Landwirten und anderen vielleicht ein vernünftiges Angebot machen können“, sagt Gerleve-Oster zu den Kosten.

Immerhin: Auf die Betreiber der rund 3700 C-Anlagen im Kreis, davon 362 in Westerkappeln, kommt wohl keine Kostenexplosion zu. Für die Kontrollen vor Ort werde künftig wohl weiterhin eine pauschale Gebühr erhoben, berichtet Friederichs. Im benachbarten Kreis Coesfeld will man dagegen individuell nach Zeitaufwand abrechnen, einschließlich An- und Abfahrt.

Ganz zurücklehnen können sich die C-Anlagen-Betreiber aber auch nicht. Durch die Änderung der TVO werde die Überschreitung von Grenzwerten künftig erschwert, erläutert der Gesundheits-Ingenieur. Das kann bedeuten, dass das Brunnenwasser nicht mehr getrunken werden darf oder die Grundstückseigentümer gezwungen werden, sich an die öffentliche Wasserleitung anschließen zu lassen. Bei den B-Anlagen dürfe der Kreis schon jetzt kein Auge mehr zudrücken.

Ein Anschluss an die öffentliche Wasserleitung wäre – wenn kostengünstig – für Gerd Kolk vielleicht eine Alternative. Sein Vorbesitzer habe sich bereits in den 1990er dazu ein Angebot vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) machen lassen, erzählt der Velper. „Um die 12 000 Mark wollten die damals haben.“ Heute müsste man vermutlich ein Euro-Zeichen hinter die Summe setzen.

„Meistens ist das unwirtschaftlich“, bestätigt WTL-Geschäftsführer Johann Knipper. Der Aufwand für einen Anschluss sei, weil vorrangig Außenbereiche, in der Regel deutlich größer als in Wohngebieten. Und dennoch war der Ausbau des Netzes im Außenbereich zuletzt häufiger Thema beim Verband. Mit der Trinkwasserverordnung hatte das jedoch nichts zu tun, sondern mit der Dürre im Sommer 2018. „Bei vielen Leuten sind die Brunnen trocken gefallen“, berichtet Knipper.