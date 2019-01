Ibbenbürener auf Zugkupplung eines Eurocitys mitgefahren

Nach Angaben der Bundespolizei in Dortmund habe der Mann einen Eurocity in Richtung Hamburg genutzt und während eines Halts von zwei Minuten im Duisburger Bahnhof auf dem Bahnsteig eine Zigarette geraucht. Als sich plötzlich die Zugtüren schlossen und der Zug losfuhr, soll der Ibbenbürener auf die Zugkupplung zwischen zwei Waggons gesprungen sein. Unbemerkt vom Zugpersonal und anderen Reisenden fuhr der Zug in Richtung Mülheim an der Ruhr. Der Zug könne auf der Strecke eine Geschwindigkeit von maximal 160 Stundenkilometern erreichen, erklärte ein Bahnsprecher. Wie schnell der Eurocity während des Vorfalls tatsächlich gefahren sei, konnte die Bahn nicht sagen.

Auf der Kupplung ausgeharrt

Rund fünf Minuten, so ein Polizeisprecher gegenüber unserem Medienhaus, habe der Mann auf der Kupplung ausgeharrt. „Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Mülheim wurde die Notbremse betätigt“, so der Polizeisprecher. Reisende seien demnach auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam geworden. Nachdem der Zug zum Stehen kam, konnte der Mann unverletzt in den Zug steigen. Im Essener Hauptbahnhof wurde er der Bundespolizei übergeben.

Zum Zustand des Mannes konnte der Polizeisprecher nichts sagen. Seine Kollegen hätten den Mann erst in Essen in Gewahrsam nehmen können. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Ibbenbürener mit 1,9 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Er habe seine Reise danach fortsetzen dürfen, so der Polizeisprecher. „Er hatte keine Ausfallerscheinungen und war verkehrstüchtig. Von daher hat es keine Handhabe gegeben, ihn in Gewahrsam zu nehmen.“

Doppelte Gefahr

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Polizei dankte den Reisenden, die die Lebensgefahr erkannten und die Notbremse betätigten. Ohne die couragierte Hilfe wäre es mutmaßlich die letzte Zugfahrt für den 33-Jährigen gewesen. Neben der hohen Geschwindigkeit, so der Polizeisprecher, komme noch hinzu, dass es auch an den Fahrzeugen stromführende Teile gebe. Neben einem Sturz bei Höchstgeschwindigkeit hätte auch noch die Gefahr eines Stromschlages bestanden.

Solche Vorfälle, so der Sprecher, kämen zum Beispiel an S-Bahnen immer wieder mal vor, „aber nicht oft“. An einem Eurocity, so der Sprecher, habe er das noch nicht erlebt. „Bei den neueren Modellen ist das aber auch schwieriger.“ Die Bundespolizei warnt eindringlich vor solch einem lebensgefährlichen Verhalten. Sie warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren, die bei der unberechtigten Mitfahrt auf oder an einem Zug drohen. Waghalsige Aktionen wie in diesem Fall sind lebensgefährlich und darüber hinaus auch strafbar.