Schlüsseldienst kassiert 2008,48 Euro

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Paar am Montagabend gegen 19 Uhr einen Schlüsseldienst gerufen, nachdem beim Schließen der Tür der Schlüssel im Schloss abgebrochen war. Das Paar hatte online eigentlich nach einem Borkener Schlüsseldienst gesucht und den angerufen. Nach mehr als einer Stunde kam dann aber jemand mit einem Autokennzeichen aus dem Kreis Mettmann.

Extremer Preis

Der Experte taxierte die Kosten für das Aufbohren und Ersetzen des Schlosses auf rund 1400 und bot den beiden an, die Kosten über ihre Hausratversicherung abwickeln zu wollen. Der 66 Jahre alte Borkener stimmte zu, der Mann machte sich an die Arbeit, nach einer halben Stunde kam das böse Erwachen: Der Schlüsseldienst-Mann präsentierte dem Ehepaar eine Rechnung in Höhe von 2008,48 Euro. Die Summe ließ er sich laut Polizei dann aber doch bar auszahlen.

Dass das deutlich mehr ist als üblich zeigt ein Blick auf Zahlen, die die Verbraucherzentrale NRW ermittelt hat. Die durchschnittlichen Kosten für eine Türnotöffnung liegen demnach werktags tagsüber bei rund 78 Euro, nachts bzw. an einem Sonn- oder Feiertag bei rund 113 Euro. Erheblich darüber oder darunter sollte ein seriöses Angebot eines Schlüsseldienstes nicht liegen.

Wucher Nach § 291 des Strafgesetzbuches ist „Wucher“ eine Straftat. Wer demnach „die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche” eines anderen ausbeutet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die geforderte Bezahlung muss dabei „in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung” stehen. In besonders schweren Fällen, etwa bei gewerbsmäßigen Taten, können Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. ...

Was die Polizei empfiehlt

Die Polizei rät: „Sollte Sie einmal auf die Hilfe eines Schlüsseldienstes angewiesen sein, vereinbaren sie vor der zu erbringenden Leistung den fälligen Preis einschließlich etwaiger Fahrtkosten. Falls Sie dann mit plötzlichen Änderungen bezüglich der Preisvereinbarung konfrontiert werden, lassen Sie sich eine Rechnung ausstellen. Zeigen sich die Schlüsseldienstmitarbeiter hiermit nicht einverstanden oder übt man weiterhin Druck auf Sie aus, um Sie zur sofortigen Bezahlung zu drängen, scheuen Sie sich nicht die Polizei über den Notruf hinzuzuziehen.“

In dem Wucher-Fall von Borken hat die Polizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Der teure „Türöffner“ ist nach Angaben der Polizei circa 30 Jahre alt, schlank und circa 1,80 Meter groß. Er war dunkel gekleidet, trug rote Turnschuhe und sprach gutes Deutsch mit Akzent. Wie ein Polizeisprecher berichtet, sei man guter Dinge, den Fall aufzuklären, schließlich ist auch die Telefonnummer des Dienstes bekannt: „Da sind gute Ermittlungsansätze dabei.”