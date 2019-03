Trauern um das tote Haustier

Der Tod gehört zu Vicky Garcias Leben. „Die Hunde sind schon halb tot, wenn sie hier ankommen“, sagt die Gronauerin. 20 Tiere leben derzeit auf ihrem privaten Gnadenhof – allein in den vergangenen zwei Jahren haben zehn ihr Leben verloren. „Man lernt, damit zu leben“, sagt sie. „Aber schwer ist es trotzdem.“ Und so zahlt sie für jedes Tier einen würdevollen Umgang nach dem Tod.

Tierbestattung. Wer keine Haustiere hat, mag darüber lächeln. Es gibt kaum Regeln für die Beseitigung verendeter Haustiere. Kleine Tiere können schmucklos in die Biotonne geworfen werden, größere wie Hunde und Katzen dürfen von trauernden Besitzern auch im Garten begraben werden, solange sich kein Nachbar daran stößt. Doch vielen ist das zu wenig letzte Ehre. Sie wenden sich an professionelle Tierbestatter.

Wer etwa das Ladenlokal von Patricia Verhülsdonk in Emsdetten betritt, merkt gleich: Hier gibt es mehr als sachliche Entsorgungshinweise. Dezente Einrichtung, ernste Miene, gedämpfter Ton, und das Wort „Würde“ fällt mindestens so oft wie beim Menschenbestatter. „Man muss Tiere lieben – aber auch die Menschen“, sagt die Inhaberin von Tierbestattung Sternenlicht. „Die Leute haben so etwas wie ein Familienmitglied verloren.“

Meistens wird euthanisiert

Manchmal stehen Betroffene unangemeldet vor der Tür, manchmal rufen sie nachts oder am Wochenende an und bitten um Hilfe. Häufiger reicht es für eine Vorbereitung in Ruhe. Denn es sei nahezu die Regel, dass Haustiere „eu­thana­siert“ wer­den, wie Verhülsdonk sagt – also eingeschläfert. Dann konnten sich die Besitzer bereits informieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klassisch klingt die Beisetzung auf einem Tierfriedhof. Doch sie ist rar: Das Emsdettener Sternenlicht-Team bringt die Tiere zu einem Waldfriedhof im gut 200 Kilometer entfernten Roermond. „Das wird nicht nachgefragt“, berichtet die Chefin. Kein Wunder: Wer sein Tier bestatten lässt, legt wert auf einen Ort zum Trauern – und will keine Tagestour unternehmen müssen, um frische Blumen aufzustellen.

Kremierung

Etabliert habe sich die Kremierung. Sie kostet beispielsweise für ein zehn Kilogramm schweres Tier zwischen 60 und 220 Euro. Das Besondere: Die Tierbesitzer dürfen die Asche mitnehmen. So schaffen sie sich ihren eigenen Ort der Trauer. Allerlei Behälter sind im Angebot – die wenigsten sehen aus wie die typische Urne auf dem Kaminsims. Die Asche wird oft verborgen in Accessoires wie Kerzenleuchtern, Schalen, Bilderrahmen.

Vicky Garcia hat 13 Urnen in ihrer Wohnung verteilt. „Sie stehen an Stellen, die zu den Tieren passen.“ Die Asche von „Blacky­“ etwa, ihrem ersten Labrador, hat sie aufs Hochschränkchen in der Küche gestellt. „Hier hat er immer gebettelt.“

"Tessa" führte zur Idee

Zu ihrem ungewöhnlichen Unternehmen kam Patricia Verhülsdonk übrigens durch eigenes Erleben. 2005 verlor sie Hündin „Tessa“. „Die Situation war für meinen Mann und mich sehr belastend“, erinnert sie sich. „Wir mussten Sachen machen, die man nicht machen möchte. Und es hat uns gefehlt, dass uns jemand hilft.“ Daraus entstand die Idee – und 2010 machten sich die beiden selbstständig.

Seitdem organisieren sie den Abschied mit Würde. Sie holen die toten Tiere ab, auf Wunsch gibt es Zeit im Abschiedsraum mit Kerzen und Deckchen. Dann geht es zur Kremierung in Roermond. Wer will, kann dabei sein – oder sich per E-Mail informieren lassen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, um in Gedanken dabei zu sein.