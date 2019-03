Wie die Polizei berichtet, hielt der LKW-Fahrer zunächst an der Unfallstelle an, ist dann aber nach Eintreffen von Ersthelfern, jedoch vor Eintreffen der Polizei, weitergefahren. Der Fahrer wurde dringend gebeten, sich zwecke Ermittlungen bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, zu melden. Laut Polizei hat er das am Montag getan.