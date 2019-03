Brand nach Funkenflug?

Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte Funkenflug den Brand des Stallgebäudes am Freitag verursacht haben (WN berichteten). Ein 65-Jähriger hätte demnach am Nachmittag auf einer gepflasterten Fläche Unkraut abgeflämmt. Durch eine Unachtsamkeit geriet eine Hecke in Brand, so die Beamten. Dadurch entstand Funkenflug, der das im oberen Bereich des Stalles gelagerte Stroh in Brand gesetzt haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über, welches nicht mehr bewohnbar ist.

Durch den Brand verendeten etwa 100 Schweine. Der Sachschaden wird auf über 500 000 Euro geschätzt.