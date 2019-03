Betriebsrat und Aufsichtsratsmitglied haben kein Vertrauen mehr in Geschäftsführerin

Der Aufsichtsrat der Chance soll sich dafür ausgesprochen haben, das Verhalten der Geschäftsführerin arbeitsrechtlich überprüfen zu lassen. Dieser Wunsch wurde jedoch von der Gesellschafterversammlung – deren Besetzung bis auf eine Ausnahme mit der des Hauptausschusses identisch ist – mit den Stimmen aus den Fraktionen der Gestaltungsmehrheit (CDU, UWG, FDP) sowie Pro Bürgerschaft/Piraten abgelehnt. Die SPD-Vertreter sollen uneinheitlich abgestimmt haben. Die Sache hat insofern eine politische Note, als Chance-Geschäftsführerin Ira von Borczys­kowski die Ehefrau des UWG-Fraktionsvorsitzenden im Rat ist.

Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Überwachungsfall

Den Westfälischen Nachrichten ist zudem ein Schreiben von Heiko Nordholt (SPD), Aufsichtsratsmitglied der Chance, an die Gesellschaftsversammlung zugespielt worden. Darin werden gegenüber der Geschäftsführerin Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Überwachungsfall thematisiert.

Zum Hintergrund:

Im Februar 2017 war mit sogenannten GPS-Trackern ein illegales Bewegungsprofil von einem Mitarbeiter der Chance erstellt worden (die WN berichteten). Involviert waren – wie auch im Rahmen von Kündigungsschutzklagen vorm Arbeitsgericht deutlich wurde – drei Beschäftigte der Chance: Mitarbeiter L., der offenbar die Tracker bei einer Firma in Ahaus kaufte und bezahlte, seine Kollegin E., die bei dem Kauf anwesend war, sowie der Vorgesetzte von L., Helmut H. Dieser reichte die Rechnung (die übrigens nicht für den Erwerb von GPS-Trackern, sondern für eine Richtfunkantenne ausgestellt war) im Februar 2017 ein – auf Bitten L.s, dem zwischenzeitlich aus anderen Gründen gekündigt worden war. Die Geschäftsführung versah die Rechnung mit einem Eingangsvermerk. Sie bestreitet aber, eine inhaltliche Prüfung vorgenommen zu haben.

Im Oktober 2018 fiel die Rechnung bei einer internen Prüfung auf. Das Pikante: Ihr waren Daten über eine Überwachung mit GPS-Trackern angeheftet. Daten, die auf eine Überwachung des Mitarbeiters Rolf H. hindeuten. So weit die Hintergründe, die sich aus den Terminen beim Arbeitsgericht rekonstruieren lassen.

Nordholt wirft in seinem Schreiben der Geschäftsführerin vor, Anordnungen des Aufsichtsrats nicht befolgt zu haben. Das Gremium hatte sich mit dem Vorfall befasst und beschlossen, Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde wegen Verdunklungsgefahr ausdrücklich untersagt, mit den von der Angelegenheit betroffenen und beteiligten Personen zu sprechen oder ihnen Informationen zukommen zu lassen. Die Geschäftsführerin habe diesen Beschluss ignoriert. Sie habe am nächsten Tag sowohl mit der Mitarbeiterin E. als auch mit Helmut H. gesprochen. Die Geschäftsführerin habe zwar erklärt, dass diese Termine vorab verabredet gewesen seien; das aber – schreibt wiederum Nordholt – sei widerlegt worden.

Für ihn stellt sich die Sache so dar, dass sowohl L. als auch sein Vorgesetzter H. davon ausgingen, dass die Überwachungsmaßnahme im Sinne der Chance gewesen sei. Bei den GPS-Daten, mit denen die Überwachung des Mitarbeiters Rolf H. dokumentiert worden waren, habe es sich um ein „Ergebnisprotokoll“ gehandelt.

Ob die Geschäftsleitung die Überwachung angeordnet hat oder sie unwissend ist, das könne abschließend nicht geklärt werden. Doch das Abrechnungsverhalten von L. und die Dokumentation zeigten, dass L. der Meinung gewesen sein müsse, im Sinne der Chance gehandelt zu haben. „Alles andere würde bedeuten, dass er versucht hätte, der ,Chance‘ eine private Rechnung unterzuschieben. Das Risiko der Tatentdeckung, zumindest bei einer Geschäftsführung, die die Belege, die sie abzeichnet, auch zur Kenntnis nimmt, wäre immens gewesen“, so Nordholt.

Aufsichtsrat hat weiteres Fehlverhalten erörtert

Im Aufsichtsrat seien weitere Fehlverhalten erörtert worden. So habe L. telefonisch kostenpflichtige astrologische und Lebensberatung in Anspruch genommen – wofür die Chance 185 Euro zahlen musste. Dieser Betrag sei von der Geschäftsführung nicht zurückgefordert worden. Weitere Sachverhalte zuungunsten der Chance lägen vor, könnten aber „aufgrund mangelhafter Buchhaltung“ nicht aufgearbeitet werden. Es sei völlig unklar, ob der Schaden reguliert worden ist.

Betriebsrat: kein Vertrauen mehr vorhanden

Der Betriebsrat hatte um die Freistellung der Mitarbeiter Helmut H. und E. sowie der Geschäftsführerin gebeten. Es sei kein Vertrauen mehr vorhanden. Auch Nordholt selbst hat kein Vertrauen mehr in sie, schreibt er. Ihre anweisungswidrige Kontaktaufnahme zu Helmut H. und E. wertet er als Verdunklungsmaßnahme.

Als Aufsichtsratsmitglied ein Schreiben an die Gesellschaftsversammlung zu richten, ist unüblich. Er wisse aber, so Nordholt laut Brief, dass ein Großteil der Aufsichtsratsmitglieder die Situation ähnlich bewerteten wie er. Er wisse, dass sich ein Großteil der Mitglieder der Gesellschafterversammlung „zu einem bestimmten Handeln oder Nichthandeln verabredet“ habe. Er wolle sich nicht vorhalten lassen, die Probleme nicht deutlich formuliert zu haben.

Bernhard Thyhatmer (UWG), Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, ist derzeit erkrankt. Sein Stellvertreter, Erich Schwartze (FDP), bestätigte gegenüber den WN auf Anfrage, dass Nordholts Schreiben von dem Gremium beraten wurde. „Die Gesellschafterversammlung hat dem Antrag, die Geschäftsführerin zu suspendieren, nicht zugestimmt“, gab er das Ergebnis der Diskussion wieder. Zum Inhalt der Beratung äußerte er sich in Hinblick auf die Nicht-Öffentlichkeit der Sitzung nicht.