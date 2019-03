Die „Westfalen-Kaserne“ könnte schon bald zu einem festen Standort für die Bundespolizei werden. Das erklärte Reinhold Sendker (MdB) jetzt am Rande seines Besuchs in der Liegenschaft an der Hammer Straße.

Im Rahmen einer Neuzuteilung der Standorte stünde Ahlen „sehr gut im Rennen“, hielt er fest. Bundespolizisten aus seinem Wahlkreis seien verstärkt an ihn herangetreten und hätten für die Umsetzung der Pläne in der Wersestadt geworben. „Vom Zuschnitt und der Lage ist diese Kaserne optimal“, so die Erkenntnis Sendkers. Er habe sich in den vergangenen Monaten bereits sehr dafür stark gemacht. „Ich befinde mich, was das Thema angeht, derzeit noch im Nahkampf“, blieb er im Bild der Streitkräfte, denn nach „AZ“-Informationen gebe es auch aus dem benachbarten Hamm Interesse, einen eigenen Standort zu etablieren. Die Entscheidung darüber, ob rund 60 Bundespolizisten auf Dauer nach Ahlen kommen, soll in Kürze fallen, hieß es am Mittwoch.

„Sowohl Bundes- als auch Landespolizei nutzen seit längerer Zeit ungenutzte Gebäude auf unserem Kasernengelände für Übungs- und Ausbildungszwecke“, sagte Oberstleutnant Timo Gadow, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7. Dazu gehöre das ehemalige Offiziersheim. Die Bundespolizei erwäge nun, ein eigenes Gebäude zu beziehen, was auch der speziellen Aus- und Weiterbildung kräftigen Schub verleihen würde.

Die Bundespolizei sorgt unter anderem für die Sicherheit an Flughäfen und Bahnhöfen und kontrolliert grenzüberschreitenden Verkehr. Sie sei der Grundpfeiler der Sicherheitsarchitektur in Deutschland, hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer im Mai vorigen Jahres gesagt und zugleich die Einstellung von 5000 zusätzlichen Kräften angekündigt. Die Bundespolizei hat derzeit rund 42 500 Mitarbeiter, darunter sind etwa 35 270 Polizisten.