. Am Mittwoch meldete der börsennotierte Hersteller von Ladegeräten, Stromversorgungen, Akkupacks und LED-Treibern nun einen konkreten Umsatzrückgang um 14,7 Prozent auf 120,5 Millionen € . Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sei von zehn auf 7,5 Millionen € geschrumpft, teilte das Unternehmen mit.

Gesunken ist 2018 auch die Mitarbeiterzahl – und zwar von 1943 am Ende des Jahres 2017 auf nunmehr 1887. Personalabbau habe es an Standorten in Vietnam und China gegeben, hieß es.

Friwo wandelt sich indes immer mehr vom reinen Produkt- zum Systemanbieter. Dazu beigetragen hat nach Firmenabgaben insbesondere der Erwerb der Emerge-Engineering GmbH, eines Spezialisten für elektrische Antriebe mit Sitz im baden-württembergischen Kornwestheim, Ende 2018.

F ür 2019 sieht der Friwo-Vorstand trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds in Europa die Chance, die Rendite stabil zu halten. Hoffnung setzt die Firmenspitze dabei vor allem auf die gezielte Ausrichtung des Kunden- und Produktportfolios auf Profitabilität und die erhöhte Wertschöpfungstiefe.