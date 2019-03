Es war ein lautstarker Schreck in der Morgenstunde, den die Fünft- und Sechstklässler aus Metelen beim Schulbustransport nach Ochtrup am Mittwoch erlebten: Auf einem Wirtschaftsweg kam der Gelenkbus der Linie 800 zu weit nach rechts in die Bankette. Der Fahrer steuerte gegen, der hintere Teil des Gefährts geriet dabei in die Sträucher. Das Sicherheitsglas einiger Fenster zersplitterte.

„Und hier hat der Busfahrer dann völlig falsch reagiert: Statt anzuhalten und sich nach dem Zustand der Schüler zu erkundigen und nachzusehen, ob jemand verletzt ist, eventuell einen Krankenwagen zu rufen und die Polizei zu informieren, ist er die restlichen Kilometer weiter zu den Schulen gefahren“, sagt Andre Stagnet, Fahrdienstleiter beim Transportunternehmen Veelker am Nachmittag ganz offen.

Schock erlitten

Am Gymnasium sowie an der Realschule angekommen, gab es zunächst erst einmal helle Aufregung. Die Schulleiter erkundigten sich sofort bei den Kindern nach möglichen Verletzten und versuchten, die aufgeregten Mädchen und Jungen zu beruhigen. „Glücklicherweise hatte niemand körperliche Schäden“, atmeten sowohl Doris Nollen-Kuhlbusch bei der Realschule als auch der Konrektor des Städtischen Gymnasiums, Olaf Reitenbach, erleichtert auf. Einige Kinder allerdings hätten unter Schock gestanden.

Beide Rektoren informierten daraufhin die Eltern als auch die für den Schülerverkehr zuständigen Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung. Die Polizei war unterdessen bereits vor Ort eingetroffen. Einige Eltern hätten im Laufe des Vormittages ihre Kinder von den Schulen abgeholt, weil diese sich über den Schreck nicht beruhigen konnten, so Reitenbach und Nollen-Kuhlbusch. Die übrigen Schüler seien im Verlaufe des Tages von den Lehrern engmaschig betreut worden.

Unternehmen entschuldigt sich

„Wir haben den betroffenen Busfahrer, der ebenfalls unter Schock stand, zunächst einmal über sein Fehlverhalten belehrt. Er wird zukünftig nicht mehr im Transport, sondern bei uns in der Werkstatt eingesetzt“, erklärte Andre Stagnet auf WN-Nachfrage: „Wir haben darüber hinaus die Bezirkregierung über den Unfall in Kenntnis gesetzt.“

Er selbst habe dann mittags den Rücktransport der Kinder übernommen: „Ich habe mich bei ihnen ebenfalls noch einmal ausdrücklich entschuldigt und ihnen erklärt, dass der Busfahrer sich in der Situation falsch verhalten hat.“