Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zu einem altersschwachen grünen Seat Marbella. Wie berichtet, haben Beamte ihn am Freitag (22. März) in Ascheberg aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen wurde ohne Versicherungsschutz genutzt. Angebracht war an dem Wagen, dessen Höchstgeschwindigkeit technisch gedrosselt ist, ein Versicherungskennzeichen, das für ein Mofa ausgegeben worden war - und nicht für den Seat. Das Fahrzeug, das zudem technische Mängel aufweist, hat die Polizei sichergestellt. Die Polizei fragt: Wer hat das Fahrzeug in Ascheberg und Umgebung in der Vergangenheit beobachtet und kann Angaben zum Fahrer machen? In sozialen Netzwerken haben Nutzer schon über Begegnungen mit dem Auto und den Insassen berichtet. Da war auch von einem Fast-Unfall die Rede. Der Halter sei jedenfalls nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis Hinweise an die Polizei Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/79 30).