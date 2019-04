Der Wert des Abfalls

Mit einem lauten Krachen landet das ausgediente Möbelstück im Container. Ein paar Meter weiter hat ein Kunde offenbar vor kurzem die Hecke gestutzt und lädt nun Grünschnitt aus seinem blauen Bulli aus. Im Minutentakt – und das an einem Dienstagnachmittag – fahren Autos durch die Schranke auf den Recyclinghof der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) an der Eulerstraße. Mittendrin steht Andreas Bahro. Er trägt eine leuchtend orangefarbene Jacke, Sicherheitsschuhe – und ein verschmitztes Lächeln. Bahro ist Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Er passt auf, dass jeder Müll im richtigen Container landet. Fast nichts geht ihm durch, seine Augen sind überall: „Diesen Blick muss man haben, wenn man hier arbeitet.“

In Münster verteilen sich elf Recyclinghöfe über das gesamte Stadtgebiet. „Es ist ein dichtes Netz“, sagt AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp. Und dafür gibt es einen Grund: „Jeder Münsteraner soll im Schnitt nicht mehr als drei Kilometer bis zum nächsten Hof fahren müssen.“ Davon erhofft man sich bei den AWM, die richtige Entsorgung von Müll zu fördern. Feldkamp sagt: „Je näher und je bequemer es ist, desto eher trennen die Leute den Müll auch richtig.“

Grünabfälle und Papiermüll

Von Grünabfällen über Papier- und Restmüll bis hin zu Metall, Elektrogeräten und Altreifen – fast alles kann an den Recyclinghöfen abgegeben werden. Das meiste sogar kostenlos. Gebühren fallen nur für Bauschutt oder Baumischabfälle, behandeltes Holz und Restabfall an. Gebühren für den Restmüll? „Das wollen viele nicht bezahlen“, sagt Andreas Bahro. Und das, obwohl für die Restmülltonne vor der eigenen Haustür auch eine Gebühr anfällt.

Doch was passiert mit dem Müll, der auf den Recyclinghöfen abgeben wird? „Knapp 80 Prozent werden verwertet“, sagt Manuela Feldkamp. Die Art der Verwertung ist allerdings vom jeweiligen Wertstoff abhängig. Aus angeliefertem Grünschnitt werden noch vor Ort an der Eulerstraße Blumenerde und Kompost hergestellt. Den kann man, in großen Säcken abgefüllt, direkt auf dem Recyclinghof kaufen. „Der eigene Müll wird so zum Kompost“, sagt Andreas Bahro. 2017 haben die AWM nach eigenen Angaben 22 128 Tonnen Kompost aus angelieferten Grünabfällen hergestellt. Tendenz steigend.

Stofflich, energetisch und thermisch

Grundsätzlich wird bei der Verwertung von Abfällen zwischen stofflicher, energetischer und thermischer Behandlung unterschieden. Werden Grünabfälle zu Kompost, fällt das laut Manuela Feldkamp unter die stoffliche Verwertung. Damit ist das eigentliche Recyceln gemeint: Dort, wo aus Abfall ein neuer Rohstoff entsteht, wird von stofflicher Verwertung gesprochen. Neben den Grünabfällen geschieht das unter anderem auch beim Papier. „Das wird zu Recyclingpapier“, sagt Feldkamp.

Beispiele für stoffliche Verwertung gibt es auf dem Recyclinghof viele. Die AWM legen nach eigenen Angaben großen Wert darauf, möglichst viele Wertstoffe getrennt zu erfassen. Denn nur so können sie der stofflichen Verwertung zugeführt werden. Der Vorteil: Es werden Ressourcen geschützt. Aus alten Kunststoffen wird so Granulat hergestellt und alte Autoreifen werden zum Teil zu Antirutschmatten.

Schutz von Ressourcen

Ressourcenschutz ist auch das Ziel der energetischen Verwertung. Stoffe mit einem hohen sogenannten Heizwert werden deshalb verbrannt. Der Heizwert eines Stoffes bezeichnet die Wärmemenge, die entsteht, wenn ein Stoff verbrannt wird. So wird beispielsweise mit der Verbrennung von Altholz Strom und Wärme produziert. Abfälle, die weder stofflich noch energetisch genutzt werden können, gehen in die thermische Behandlung. So werden Schadstoffe zerstört – und zumindest noch ein wenig Energie gewonnen.

Einen Unterschied gibt es laut Manuela Feldkamp beim Restmüll. Denn dort kommen in einem Container unterschiedliche Stoffe zusammen. Um die Ressourcen bestmöglich zu nutzen, sortiert eine Restabfallbehandlungsanlage den Müll. Der Restabfall – in Münster sind davon 2017 fast 50 000 Tonnen angefallen – wird in seine einzelnen Bestandteile zerlegt. Rund 62 Prozent des Restabfalls können deshalb als Wertstoffe entweder stofflich oder energetisch verwertet werden.

„ Sonst würden wir im Müll ertrinken. Sonst würden wir im Müll ertrinken. “ Andreas Bahro, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Was mit dem Abfall passiert, ist für Andreas Bahro bei seiner täglichen Arbeit nicht so wichtig. „Wir sammeln hier nur“, sagt er. Jeden Tag werden volle Container abgeholt und zur Zentraldeponie nach Münster-Coerde gebracht. „Sonst würden wir im Müll ertrinken“, sagt Bahro. Samstags kommen gleich drei oder vier Container nur mit Restmüll zusammen. Alleine an der Eulerstraße stehen 64 Container bereit, einige sind in Benutzung, andere warten leer und in zweiter Reihe, bis sie benötigt werden.

Den größten Teil – insgesamt 43 Prozent – der abgegeben Stoffe auf den Recyclinghöfen machen jedoch die Grünabfälle aus. Altholz und behandeltes Holz (18 Prozent) und Papier (13 Prozent) fallen ebenfalls ins Gewicht. In mehreren Containern stapeln sich Elektrogeräte. „Weiße Ware“ werden Waschmaschine, Trockner und Mikrowelle hier genannt. Ein paar Meter weiter türmen sich Kühlgeräte, auch Rasenmäher, Haartrockner, Kabel und Smartphones werden ausrangiert. Die Menge des Elektroschrotts nimmt permanent zu, sagt Andreas Bahro: „Die Sachen gehen viel schneller kaputt.“

Explosionsgefahr und Handyverbot

In einem besonderen Bereich werden „Problemabfälle“, also Farben, Säuren, Laugen und andere Chemikalien gesammelt. „Hier gilt Handyverbot“, weist Bahro auf ein Schild hin. Der Grund: Explosionsgefahr. Die Fachkräfte müssen außerdem streng darauf achten, dass nicht zwei Stoffe in einen Behälter kommen, die sich nicht vertragen: „Das kann gefährlich werden.“

Doch sogar auf dem Recyclinghof landet längst nicht alles in Containern. Manches findet sogar einen neuen Besitzer. „Viele Menschen können sich nur schwer von Sachen trennen“, sagt Manuela Feldkamp. Dinge, die noch gut sind, aber in den eigenen vier Wänden vielleicht keinen Platz mehr finden, kommen in die „Wechselstube“. Ausrangierte Telefonzellen dienen auf allen AWM-Recyclinghöfen als Regal für Bücher und andere Dinge, die auf einen neuen Besitzer hoffen. „Das wird sehr gut angenommen“, sagt Feldkamp.

„ Verschenken und wiederverwenden statt wegwerfen. Verschenken und wiederverwenden statt wegwerfen. “ Motto des Tausch- und Verschenkmarkts der AWM

Die AWM haben außerdem einen Tausch- und Verschenkmarkt gegründet. Auf einer kostenlosen Online-Plattform können Dinge angeboten werden, die jemand anderes vielleicht noch gebrauchen kann. „Verschenken und wiederverwenden statt wegwerfen“, lautet dort das Motto. Das Engagement der AWM hat einen Sinn, wie Feldkamp sagt: „Der erste Schritt ist immer, Müll zu vermeiden.“

Was wirklich nicht mehr benötigt wird, landet auf dem Recyclinghof. 2017 haben die Münsteraner insgesamt 20 940 Tonnen Wertstoffe angeliefert. Was in welchen Container gehört, das wissen nicht alle Kunden. Noch so ein Blick, den Andreas Bahro beherrscht. Eine Kundin hält ihm einen alten Holzkoffer und die Nase, ein paar Farbflecken machen ihn stutzig. „Wurden darin Farben aufbewahrt?“, fragt Bahro. Die Kundin verneint. „Dann ist es Altholz“, sagt die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Doch obwohl Andreas Bahro und seine Kollegen gut aufpassen: Manchmal landet doch etwas im falschen Container. „Was wir wieder herausziehen können, ziehen wir heraus“, sagt er.

Geschosse und Granaten

In manchen Fällen finden die Fachkräfte auf den Recyclinghöfen aber auch Dinge, die nicht einfach nur in einem falschen Container liegen. Andreas Bahro ist mal ein Geschoss des deutschen Kampfpanzers „Leopard 2“ untergekommen. „Sogar der Zünder war noch ganz“, erinnert er sich. Der Recyclinghof wurde geräumt. Und das ist kein Einzelfall. Ein älterer Herr hat auf dem Hof in Roxel mal einen Rucksack entsorgt – gefüllt mit zwei russischen Eierhandgranaten. „Wir wären fast alle in die Luft geflogen“, sagt Bahro. Munition habe auf Recyclinghöfen einfach nichts zu suchen.

Doch auch ohne kuriose Funde sind für Bahro und seine Kollegen keine zwei Tage gleich. „Jeden Tag werfen Menschen etwas weg, und oft steckt eine Geschichte dahinter“, sagt Bahro. Und dafür hat er immer ein offenes Ohr: „Manche Geschichten sind einfach super, egal ob lustig oder traurig.“ Er erinnert sich an einem Fall, Vater und Sohn kamen Jahrzehnte gemeinsam vorbei. Doch plötzlich stand samstags nur noch der Sohn auf dem Hof – und hat Abfall von der Haushaltsauflösung seines verstorbenen Vaters entsorgt.

„ Das Denken der Leute ist anders geworden. Sie möchten ihren Müll sauberer trennen. Das Denken der Leute ist anders geworden. Sie möchten ihren Müll sauberer trennen. “ Andreas Bahro, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Seit 1995 arbeitet Andreas Bahro auf den Recyclinghöfen der AWM. Sein persönliches Verhältnis zu Besitz habe sich dadurch verändert, wie er sagt. Wo immer es möglich ist, versucht er, Müll zu vermeiden. Doch auch bei den Menschen spürt er Veränderungen: „Das Denken der Leute ist anders geworden. Sie möchten ihren Müll sauberer trennen.“ Damit da auch klappt, steht Andreas Bahro mit offenen Augen auf dem Recyclinghof. Für seine Kunden und für die Umwelt.