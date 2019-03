Wie kommen die Kneipen-Gäste jetzt nach Hause?

Das kühle Blonde in der Stammkneipe schmeckt umso besser, wenn der Weg nach Hause in trockenen Tüchern ist. Im Umkehrschluss könnte diese Nachricht manchen Besuchern der gastlichen Adressen in der Gemeinde den Appetit auf Gerstensaft vergällen: Das Sendener Unternehmen Ahsan stellt ab sofort seine Fahrten an Wochenenden ein. Der Mietwagen steht weiterhin zur Verfügung – aber nur noch werktags bis 18 Uhr. Und ein konzessioniertes Taxi-Unternehmen findet sich in Senden schon seit vielen Jahren nicht mehr.

Mietwagen schloss eine Lücke

Für die Fahrgäste war es kein Unterschied, ob der elfenbeinfarbene Mercedes, in den sie am Ende eines Kneipenabends stiegen, das Taxi-Schild trug oder nicht. Der Mietwagen schloss die Lücke, die seit dem Ende von phasenweise sogar zwei Droschken-Konzessionären klaffte. Doch Heike und Johny Ahsan ziehen jetzt den Schlüssel aus dem Zündschloss – und einen Schlussstrich unter ein für sie eher unerquickliches Kapitel, wie sie es schildern. Die Nachfrage in den Abend- und Nachtstunden sei zwar ab Freitag deutlich zu spüren gewesen – unterm Strich habe sich dieses Geschäftsfeld aber nicht mehr gelohnt, bilanzieren die Unternehmer. Sie sind seit 1992 mit der Personenbeförderung in Senden am Markt, Schüler- und Krankenfahrten bilden die Grundlage des Betriebs. Allesamt vertraglich festgelegte Touren.

Rege Nachfrage an Wochenend-Nächten

Anders das Wochenend-Geschehen. Dort wurde die Mercedes-B-Klasse individuell angefordert, stand aber häufig an einer der viel besuchten Kneipen bereit, wo sich die Fahrten aneinanderreihten. Die Gäste von „Journal“, Niemeyer, Pilles Pub oder Hotel Grothues müssen sich nun neue Wege für den Weg nach Hause suchen. Der ausschlaggebende Punkt: Es sei schwierig, zuverlässige Fahrer zu finden. „Wenn die Vertrauensbasis nicht mehr gegeben ist, dann geht es nicht mehr“, fassen die Inhaber des Personenbeförderungsunternehmens den aktuellen Stand zusammen. Außerdem leide das Auto bei diesen Einsätzen über Gebühr. Mal fehlten Gurte, dann eine Kopfstütze, Löcher in den Sitzen wurden ebenfalls „gerne“ hinterlassen, resümieren Heike und Johnny Ahsan, die auch an Werktagen vor einem Feiertag nach derzeitigem Stand keine Partygänger mehr kutschieren lassen wollen. Zehn Euro waren bislang für die Fahrt innerhalb Sendens fällig geworden.

Mietwagen vs. Taxis: Die kleinen, feinen Unterschiede Der Unterschied zwischen Mietwagen und Taxi wirkt sich besonders für den Unternehmer aus. Denn ein Taxi-Konzessionär muss sein Fahrzeug jeden Tag rund um die Uhr bereithalten und jeden Fahrgast (außer er ist beispielsweise sturzbetrunken) mitnehmen. Für die Fahrten innerhalb des Kreises Coesfeld gelten die vom Kreistag verabschiedeten Tarife. An diesen Preisen orientieren sich auch Mietwagen, so Stephan Hoffmann, stellvertretender Leiter der Straßenverkehrsbehörde in Coesfeld. Diese Anbieter können die Konditionen aber frei festlegen. Ebenso ihre Einsatzzeiten. Mietwagen dürfen nicht einfach vor frequentierten Orten warten, sondern werden in der Regel jeweils neu gerufen. ...

In der Gastronomie schlägt die Nachricht vom Rückzug beim nächtlichen Mietwagen gehörig Wellen. Sie hätten einige Stammgäste, die den Fahrservice genutzt haben, schildern Heike und Sandra Blömer, Betreiberinnen des „Journal“. Sie wussten diese Möglichkeit für ihre Kundschaft zu schätzen. Nicht nur, dass der Mietwagen das Risiko gesenkt habe, dass sich jemand trotz einiger Striche auf dem Bierdeckel noch ans Steuer gesetzt habe. Hinzu komme auch, dass manche Gaststättenbesucher nicht nur die Länge des Heimweges abgeschreckt hatte, sondern auch die Aussicht, alleine durchs nächtliche Senden „wandern“ zu müssen.

Gerade die Gäste, die regelmäßig aus den Bauerschaften zur Münsterstraße pendelten, könnten nun auf das gepflegte Pils in Geselligkeit verzichten. „Wenn die hier nicht mehr wegkommen, kommen die gar nicht mehr ins Dorf“, fürchten die Wirtinnen. Sie sehen auch Engpässe, wenn – wie demnächst – mit einer 90er-Jahre-Party größere Events in ihrem Lokal stattfinden. „Für uns ist das eine Katastrophe“, unterstreicht Heike Blömer.

Taxis aus Münster steuern Hofhotel an

Mit Bedauern nimmt auch Marcel Tekaat von der Leitung des Hofhotels Grot­hues-Potthoff den noch steigenden Mobilitätsengpass zur Kenntnis. Für Hotelgäste oder Besucher von Feiern und Banketten sei auf den Mietwagen zurückgegriffen worden. „Der Bedarf ist da“, sagt Tekaat, der damit auch das Manko anspricht, dass es in der Stevergemeinde am Rande Münsters kein Taxi-Unternehmen gibt. „Ganz ehrlich, das ist traurig für einen Ort wie Senden.“ Nicht selten werde ein Taxi in Münster geordert, das Fahrgäste an dem Hotel in Senden abhole. Für die Strecken innerhalb Sendens empfiehlt der Hotelchef eines der zehn Leihräder, die das Haus vorhalte.

Als Ausweg kommt die Möglichkeit, ein Taxi außerhalb zu rufen, aber bei den meisten Kneipen-Gästen nicht in Betracht. Mit Anfahrt schlage eine Ortsfahrt in Senden dann mit über 20 Euro zu Buche, rechnet Rainer Nee, Taxi-Unternehmer aus Lüdinghausen, vor. Worauf der Disponent am Telefon auch hinweise: „99,9 Prozent der Anrufer sagen dann, dass sie lieber zu Fuß gehen.“