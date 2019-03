In der Wohnung in Hengelo hatte die Polizei Anfang November 2018 bei einer Durchsuchung die Waffen und Munition entdeckt. Er hatte sie für eine Bande Krimineller aufbewahrt: Die Mitglieder dieser Bande waren an einer ganzen Reihe von Schießereien und Mordversuchen in Twente. Auch die Schüsse auf einen Niederländer im Mai vorigen Jahres in Gronau sollen auf das Konto der Bande gehen. Der 28-Jährige gab vor Gericht zu, die Waffen aufbewahrt zu haben. Er sei aber unter Druck gesetzt worden und hätte Aufträge für die Bande ausführen müssen, weil er Schulden bei einem der Mitglieder gehabt habe.

Die Verteidigerin beantragte angesichts der langen Untersuchungshaft die Freilassung ihres Mandanten, berichtet der Twentsche Courant Tubantia. Das Gericht urteilte jedoch, dass die Bereitstellung derart schwerer Waffen eine längere Freiheitsstrafe ohne Bewährung nach sich ziehen müsse.

Die Anwältin schloss nicht aus, dass ihr Mandant Rechtsmittel einlegt. In ähnlich gelagerten Fällen hätten Gerichte milder geurteilt.