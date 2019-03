Wie es ist, von Hartz IV leben zu müssen

Er ist einer von 13,7 Millionen Menschen in Deutschland, die laut Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands als arm gelten. Und die Aussichten, dass sich das ändert, sind denkbar gering.

Peter Weiß ist damit auch einer von mehreren hundert Gronauern, die pro Jahr in die Sprechstunde von „Menschen in Not“ kommen. Junge Männer sind darunter, alleinerziehende Mütter, Männer und Frauen zwischen 40 und 60, Rentner. Ältere Frauen kommen kaum – bei ihnen siegt die Scham. Bis zu 1000 Anträge auf Unterstützung bearbeiten die Betreuungsteams. Karl Friedrichs ist Mitglied in einem davon. „Alte Frauen kommen kaum“, sagt er.

Frührentner und Hartz-IV-Empfänger nach Unfall

Der 54-Jährige Weiß wurde nach einem Verkehrsunfall zum Frührentner und Hartz-IV-Empfänger. Sind Miete und Strom bezahlt, bleiben ihm 270 Euro im Monat. 270 Euro für Essen und Trinken, für Futter für seine Katze, für Kleidung – und spätestens da hört die Aufzählung auf, weil oft genug nicht einmal dafür das Geld reicht.

„ Manchmal muss man sogar bei der Tafel anschreiben lassen. Manchmal muss man sogar bei der Tafel anschreiben lassen. “ Peter Weiß

50 Euro pro Woche zum Leben

Geht bei unsereinem die Waschmaschine kaputt, haben wir ein Problem. Geht sie bei Peter Weiß kaputt, ist das eine Erschütterung erheblichen Ausmaßes. „Wenn ich Kleidung brauche, gebe ich etwas aus, aber das fehlt dann hinterher.“ Er versuche, mit 50 Euro pro Woche auszukommen. Er nutze auch die Angebote der Tafel. „Das ist eine sehr, sehr gute Unterstützung.“ Die sei aber auch schon so überfüllt, dass es in der zweiten Gruppe manchmal schon nichts mehr gebe. Kaffee, Hygieneartikel und dergleichen müsse er ohnehin generell selbst kaufen. „Sowas gibt es da nicht.“ Brauche er einen neuen Ausweis, eine Brille oder mal einen Haushaltsgegenstand, werde es schon wieder eng. „Dann ist Mitte des Monats kein Geld mehr da.“ Er solle ansparen für Notfälle, habe man ihm auf dem Amt gesagt, erklärt er. „Manchmal muss man sogar bei der Tafel anschreiben lassen“, sagt er. „Und das ist dann wirklich nicht schön.“

Wo Betroffene Hilfe bekommen können

Immer wieder erleben die Teams von „Menschen in Not“, dass Betroffene entweder nicht überblicken, welche Hilfen es wo gibt, oder dass sie schlicht überfordert sind mit der Situation: Der Migrant etwa, der mangels Sprach- und Sachkenntnis mit horrenden Rundfunkbeitragsnachzahlungen konfrontiert wurde – obwohl er eigentlich von den Gebühren befreit war. Oder die alleinerziehende Mutter zweier Kinder, die ebenfalls mit Hartz IV über die Runden kommen muss. Als eines der Kinder nach Nordhorn ins Krankenhaus kam, konnte sie es nur dank der Unterstützung durch „Menschen in Not“ besuchen. „Für solche Notsituationen ist unsere Sozialgesetzgebung nicht ausgerichtet“, sagt Klaus Baveld, der Vorsitzende des Vereins. „Solche Beispiele könnte man zu Hunderten aufzählen“, erklärt er. Beispiele, die dann ein Fall für „Menschen für Not“ werden. „Wir können direkt und unbürokratisch helfen“, erklärt Baveld. Oft reichten schon 30 oder 50 Euro, um die erste Not zu mildern.

Ein Unfall veränderte sein Leben

„Es gibt nicht viele, die helfen“, hat Peter Weiß festgestellt. Früher sei er auch nicht arm gewesen. Er hatte Arbeit, ein normales Leben. Dann kam mit 50 der Unfall, der ihn in die Rente zwang und schließlich der Tod der Mutter, bei der er damals lebte. Schließlich die Suche nach einer geeigneten Wohnung.

Wohnung mit defekter Heizung und ohne Toilette

Heute lebt er auf 21 Quadratmetern, möbliert. Die Miete kostet warm 410 Euro. Die Suche nach etwas Passenderem endete beinahe in der nächsten Katastrophe: Peter Weiß geriet an einen Miethai, der ihm eine Wohnung mit defekter Heizung und ohne Toilette vermietete. „Da war nur ein Loch im Boden.“ Nur mit Hilfe des Vereins und nach einigem Hin und Her gelang es, in die bisherige Wohnung zurückzukehren und gegen den Vermieter juristische Schritte einzuleiten, um wenigstens die bereits gezahlte Miete zurückzubekommen.

Wer arm ist, hat keine Lobby

„Er macht das alles“, sagt Klaus Baveld. „Aber wir haben ihm gesagt, welche Schritte er gehen muss.“ Allein hätte Peter Weiß wohl resigniert – wie so viele andere, die in einer ähnlichen Situation sind. Wer arm ist, hat keine Lobby. „Auf dem freien Wohnungsmarkt wird nach Kaution und Einkommensnachweis gefragt“, so Baveld. „Er steht immer hinter solventen Mietern an. Das ist ein Teufelskreis.“

Gerade hier sieht er die Stadt in der Pflicht. „Die Kommune könnte Sozialwohnungen bauen“, sagt er. Aber da passiere eben zu wenig. Er wünsche sich „echte Sozialhilfe“. Baveld: „Eigentlich müsste jeder Leistungsempfänger jemanden an der Seite haben als sachkundigen Beistand.“

Das gelte auch für das Zurechtfinden im „Dschungel der Sozialleistungen“, wie Karl Friedrichs formuliert. „Unsere Hilfe setzt immer da an, wo die öffentliche Hand sie nicht gewährt oder der Betroffene überfordert ist.“ Viel mehr als eben einfach nur Geld. Denn Armut heißt häufig auch soziale Isolation.

„ Wir erleben oft, dass Menschen weinen. Wir erleben oft, dass Menschen weinen. “ Karl Friedrichs

„Wir erleben oft, dass Menschen weinen“, sagt Karl Friedrichs, „oft mehr, als man aushalten kann.“ Bevor er zu“ Menschen in Not“ kam, habe er nicht gewusst, „dass Armut so drücken kann.“ Jemand, der von Hartz IV lebe, habe keine Möglichkeit, aus der Einsamkeit herauszugehen. Kino, Sportverein, mal jemanden zu Hause bewirten können – alles nicht möglich. „Armut ist viel, viel mehr als das rein Materielle“, sagt Karl Friedrichs. „Man verarmt auch in den Interessen.“

„ Was mir fehlt, ist der Kontakt mit Leuten. Was mir fehlt, ist der Kontakt mit Leuten. “ Peter Weiß

Peter Weiß ist auch um seine Würde bemüht: „Ich kann nicht jeden Tag weinen“, sagt er. „Da wird man ja auch verrückt.“ Und dann fällt ihm doch wieder ein, was er sich wünschen könnte. „Was mir fehlt, ist der Kontakt mit Leuten.“ Früher sei er regelmäßig zu Schalke-Spielen gefahren. Er sei lebenslang ein großer Fan. „Das wäre schön, mal wieder ein Spiel im Stadion erleben“, sagt er. „Und mal ein schönes Stück Fleisch.“