Dürre-Sommer bremst Agravis

„Mir ist es ganz wichtig, gemeinsam Lösungen zu suchen und nicht immer nur die Probleme zu diskutieren“, betonte Köckler, der zum 1. März die Nachfolge von Andreas Rickmers an der Spitze des münsterischen Agrarhandelskonzerns übernommen hatte. Der Neue nennt Ziele: „Durch Umsatzrenditen über dem Branchendurchschnitt wollen wir Marktführer in den Kernbereichen werden.“ Außerdem strebe Agravis in allen Sparten eine gesicherte Profitabilität an. Diese könne nur durch eine nachhaltige Geschäftspolitik erreicht werden, skizzierte der Vorstandsvorsitzende in Münster seine Zukunftspläne.

Im vergangenen Jahr, für das Agravis am Donnerstag Bilanz zog, hat das Unternehmen gemeinsam mit den Bauern unter dem extrem trocknen „Jahrhundertsommer“ gelitten. Im bedeutendsten Geschäftsfeld „Pflanzen“ sank der Umsatz in der Folge um drei Prozent. Dennoch konnte Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff für 2018 insgesamt ein Umsatzplus von 2,2 Prozent auf 6,6 Mrd. € melden.

Der operative Gewinn wuchs um über neun Prozent auf 81 Mio. € , das Ergebnis vor Steuern sogar um 20,2 Prozent auf 30,4 Mio. €. „Damit haben wir nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben“, zeig te sich Schulte-Althoff unzufrieden. Angestrebt hatte Agravis ein Vorsteuerergebnis von 42 Mio. € . Angesichts der extremen Trockenheit, die 23 Mio. € Umsatz gekostet habe, sei das Erreichte aber „mehr als zufriedenstellend“. Die Aktionäre sollen eine von 3,5 auf vier Prozent erhöhte Dividende bekommen. Zur Stärkung der Kapitaldecke will sich Agravis von der Hauptversammlung am 9. Mai die Ausgabe neuer Genussrechte im Volumen von bis zu 100 Mio. € genehmigen lassen.

Bilanz-Pressekonferenz 2019 der Agravis Raiffeisen AG in Münster 1/12 In der münsterischen Unternehmenszentrale präsentierte die Agravis Raiffeisen AG am Donnerstag (28. März 2019) die Bilanz 2018. Foto: Gunnar A. Pier

Zum ersten Mal dabei: der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler. Er hat erst zum Monatsbeginn die Geschäfte übernommen. Foto: Gunnar A. Pier

Durchaus zufrieden mit dem Jahr zeigten sich - trotz all der Schwierigkeiten - v.l. Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) und Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands). Foto: Gunnar A. Pier

Die Zentrale der AG sitzt am Industrieweg hinter der Halle Münsterland. Foto: Gunnar A. Pier

Das darf nicht fehlen: Gruppenfotos der Hauptakteure (v.l.): Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand), Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) und Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands). Foto: Gunnar A. Pier

Das darf nicht fehlen: Gruppenfotos der Hauptakteure (v.l.): Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand), Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) und Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands). Foto: Gunnar A. Pier

Zum ersten Mal dabei: der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler. Er hat erst zum Monatsbeginn die Geschäfte übernommen. Foto: Gunnar A. Pier

(v.l.) Bernd Homann (Leiter Kommunikation), Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) und Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

v.l. Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender des Vorstands), Johannes Schulte-Althoff (Finanzvorstand) und Maria-Johanna Schaecher (Mitglied des Vorstands) bei der Bilanz-Pressekonferenz der Agravis Raiffeisen AG am 28. März 2019 in der Unternehmenszentrale in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Unternehmenszentrale der Agravis Raiffeisen AG in Münster Foto: Gunnar A. Pier

Die Folgen der Verunreinigung von Geflügelfutter mit Schadstoffen im Agravis-Werk in Minden, die im November 2018 bekannt geworden war, seien „zu 95 Prozent abgewickelt“, berichtete Agravis. 100 betroffene Kunden hätten von der Versicherung Schadenersatz erhalten.

Für 2019 erwartet Agravis stabile Umsätze und Erträge – „ein normales Erntejahr vorausgesetzt“, so Schulte-Althoff. Konzern-Chef Köckler sieht wachsende Herausforderungen, zu denen er den Klimawandel, aber auch die verschärfte Düngeverordnung zählt. Um den Überkapazitäten auf dem Futtermittelmarkt zu begegnen, schloss Köckler Standortschließungen nicht aus.