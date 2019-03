So bereitet sich eine Eisdiele auf den Saisonstart vor

Erledigt! Der Großeinkauf für den Saisonstart ruht im Kofferraum des Familienvans und muss nur noch ins Haus geräumt werden. Lea Schmalbrocks Vater hat unbemerkt die Portioniererduschen hinter der Eistheke eingebaut und in Betrieb genommen. Unterdessen brummt in der Eisküche der große Mixstab: Mitarbeiterin Ulla mischt Milch, Sahne, Zucker und die übrigen Zutaten, bevor sie im Pasteurisator erst erhitzt und anschließend direkt gekühlt werden.

„Heute ist die Nuss-Rutsche dran“, sagt Lea Schmalbrock. Inklusive Karamell-Variationen. Von einem Spatel lässt Ulla dicke braune Soßenfäden auf die kühle helle Masse tropfen und hebt sie in Schwüngen unter. „Strudeln“ nennen die Eismacherinnen die geschmeidigen Bewegungen. Es gibt viel zu strudeln wenige Tage vor dem Saisonbeginn in der Eisdiele „Eiszeit“ in Schöppingen-Eggerode. Im mannshohen Tiefkühler ist noch reichlich Platz für kalte Köstlichkeiten. „Eine Woche stramme Arbeit“ brauche es, die Kühltheke mit 22 verschiedenen Sorten zu bestücken.

Frisch aus dem Froster probieren Lea Schmalbrock (r.) und Mitarbeiterin Ulla das Eis. Foto: Michaela Töns

Inzwischen zieht ein unverwechselbarer Duft zur Küchentür hinaus. „Dieser Moment ist wirklich schön: Wenn es im ganzen Haus wieder nach frischem Eis, nach frischer Vanille riecht“, freut sich Lea Schmalbrock, dass der Saisonstart mit allen Sinnen spürbar wird. Den Winter über hat sie Torten gebacken für den Café-Betrieb an den Wochenenden. Und Ideen für neue Becher-Kreationen und Sorten gesammelt. Anregungen, die sie jetzt in die Realität umsetzt – und manchmal Überraschungen erlebt.

Wie mit der Idee vom Snickers-Eis: In ihrem Kopf war eine Melange aus Eis, Karamell und gesalzenen Erdnüssen entstanden. Die allerdings erwies sich im Becher als Flop. „Die Erdnüsse waren gefroren echte Bomben. Total hart.“ Die Kreation schaffte es nicht auf die Karte. Viele andere Ideen dagegen schon.

Zufrieden und genussvoll

Wenn auch das Eis vor allem zum Sommer gehört, hat der Frühling für Eismacherin Lea Schmalbrock seinen ganz besonderen Zauber. „Wenn die erste Sonne kommt, sind die Gäste so zufrieden und können noch so gut genießen.“ Später im Jahr hört sie sie auch öfter einmal über die Sommerhitze jammern, aber im April und Mai sind sie oft durchweg positiv gelaunt.

Für Lea Schmalbrocks Familie bedeutet der Saisonwechsel vor allem einen Ortswechsel: Das Familienleben wandert aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss. „Im Sommer halten wir uns fast nur hier unten im Café auf.“ Und auch der Wochenrhythmus verändert sich. Täglich hat die Eisdiele geöffnet – vom Mittag bis in den Abend. Einen freien Tag gönnt sich Lea Schmalbrock dank der Hilfe ihrer Mitarbeiterinnen dann für ihren Sohn, den Ehemann und für sich selbst. Zeit zum Energietanken, die ihr aber auch zufriedene Gäste geben.

„Der erste tolle Tag der Saison sieht so aus, dass die Sonne scheint, viel los ist und ich trotzdem Zeit habe, mich um die Gäste zu kümmern, rumzugehen und mich zu erkundigen, ob es ihnen schmeckt.“