Gemeinsam mit dem Kuscheltier zu den Teddy-Docs – diese Möglichkeit haben Kinder im Rahmen des anstehenden Frühlingsfestes der Kaufmannschaft Herbern Parat am Sonntag (31. März) im Festzelt auf der Amtswiese an der Talstraße. Das Jugendrotkreuz (JRK) bietet den Kindern zwischen 11 und 18 Uhr an, Kuscheltiere in der Teddyklinik zu untersuchen und zu versorgen.

Ob Bauchweh, ein gebrochener Arm, Impfen, einen Verband anlegen und vieles mehr, was den kleinen Teddys, Hasen oder Hunde doch widerfahren kann.

In der mobilen Teddyklinik werden die kuscheligen Patienten untersucht und behandelt. Dabei stehen die Kinder unterstützend zur Seite. Sie sollen ihre Ängste und Hemmungen vor einem Arzt- oder einem Klinikbesuch verlieren, so Jugendrotkreuzleiter Peter Koch.

Die Themen Gesundheit, Vorsorge, Untersuchung und Behandlung werden spielerisch bekannt gemacht. Jedes Kuscheltier wird liebevoll umsorgt, komplett durchgecheckt und erhält am Ende auch einen Gesundheitspass, in den alle Informationen eingetragen werden.

Wenn notwendig bekommen die Patienten auch ein Rezept ausgehändigt, das man dann auch in der Westerwinkel Apotheke einlösen kann. „Die Inhaberin der Apotheke, Susanne Wienzek war von der Idee begeistert und wenn wir krank sind müssen wir ja schließlich auch mal in die Apotheke“, sagt Koch.