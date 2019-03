Echte Personalnot kennen die 94 Kitas im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes jedenfalls nicht.

Diese Auskunft gibt Jugendhilfeplaner Frank Peters auf Nachfrage unserer Zeitung. „Zum Jahreswechsel haben wir mit allen 42 Kita-Trägern geredet. Dabei wurden keine ernsthaften Personalprobleme thematisiert.“

Hin und wieder gäben die Träger aber den Hinweis, dass es zunehmend schwieriger werde, Personal zu finden. Auch lasse die Güte der Bewerbungen nach. Von „Verwahranstalt“ oder „großer Personalnot“ könne aber keine Rede sein, machte Peters deutlich.

„ Die Träger haben keine ernsthaften Personalprobleme thematisiert. Die Träger haben keine ernsthaften Personalprobleme thematisiert. “ Frank Peters

„Wir überlegen inzwischen aber schon, was wir tun können, um sowohl das Personal zu halten als auch neues zu gewinnen.“ Auch deswegen habe der Kreis Warendorf einen neuen Bildungsgang am Berufskolleg in Warendorf etabliert. Es handelt sich um die so genannte „Praxis integrierte Ausbildung“ (PiA) – eine Art duale Ausbildung für Erzieher. Der Bildungsgang läuft über drei Jahre und findet etwa zur Hälfte in der Schule – also im Berufskolleg – statt und zur anderen Hälfte in den Einrichtungen. Normalerweise machen Erzieher sonst eine dreijährige schulische Ausbildung, auf die danach erst der Praxisanteil folgt – das Anerkennungsjahr.

Entwickelt wurde PiA 2012 in Baden-Württemberg. Inzwischen haben mehrere Standorte in Nordrhein-Westfalen das Ausbildungsmodell übernommen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass dadurch der Erzieher-Beruf durch PiA auch bei Menschen an Attraktivität gewinnt, die diesen zunächst nicht im Blick hatten. „Auch bei uns ist das Interesse an diesem Bildungsgang groß“, freut sich Peters. Man hoffe auf einen hohen Klebe-Effekt.