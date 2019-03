Hase, Fasan & Co besser schützen

Die Niederwildbestände von Hase und Fasan, ganz besonders aber auch vom Rebhuhn haben sich trotz vieler Anstrengungen auch im vergangenen Jahr nicht erholen. Manch ein Kind aus Lüdinghausen habe noch nie ein Rebhuhn in freier Natur gesehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hegerings Lüdinghausen.

Jäger und Landwirte wollen nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern mit den zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, dem Niederwild unter die Läufe, beziehungsweise unter die Schwingen zu greifen. Hierzu zählen die Anlage und Pflege von Biotopen, die über das ganze Jahr dem Wild Nahrung, Schutz und Raum zur Aufzucht der Jungen bieten. Wann und wie die Hegemaßnahmen durchzuführen sind, gehöre zum Grundwissen der Jäger, heißt es weiter. Die notwendigen Flächen müssten allerdings die Landwirte zur Verfügung stellen.

Ausgestaltung von Greening-Maßnahmen

Im Burghof Richter trafen sich jetzt auf Einladung des Hegerings Lüdinghausen-Seppenrade Mitglieder der Landwirtschaftlichen Ortsverbände Seppenrade und Lüdinghausen sowie die Revierpächter, um sich über Agrarumweltmaßnahmen im Einklang mit der Jagd zum Schutz des Niederwildes zu informieren und über geeignete Hegekonzepte zu beraten. Rund 60 Landwirte und Jäger zeigten reges Interesse am Vortrag und in der anschließenden Diskussion.

Dem Hegering war es gelungen Hans Tolksdorf, den Biodiversitätenberater der Landwirtschaftskammer NRW, zuständig für den Bereich Coesfeld, für einen Vortrag zu gewinnen. Tolksdorf berät Landwirte, Pächter und Verpächter über öffentliche Fördermaßnahmen und das Vorgehen bei der Ausgestaltung von Greening-Maßnahmen sowie zum Abschluss von Verträgen aus dem Bereich der Agrar­umweltmaßnahmen.

In dem Vortrag wurden Möglichkeiten wie Blüh- und Schonstreifen sowie Uferrandstreifen erläutert. Aber auch das Thema Ackerbrache wurden diskutiert. Auch kleinere Maßnahmen wie Schwalbenpfützen, Wegraine und Insektenhotels hatten ihren Platz.

Neben dem Niederwildschutz wurde auch Maßnahmen für Kiebitz und die Feldlerche dargestellt. Tolksdorf steht als Berater der Landwirtschaftskammer allen Bauern rund um Lüdinghausen als Partner bei der Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen zur Seite. Auf Wunsch kommt der Berater zum Landwirt. Er ermittelt gemeinsam mit diesem mögliche Maßnahmen.

Wer sich im Vorfeld informieren möchte, kann dies im Internet tun. Wer Kontakt zu dem Berater aufnehmen will, kann dies unter ✆ ✆ 0 25 41/91 02 34 oder per E-Mail an Hans.Tolksdorf@lwk.nrw.de tun, heißt es abschließend.