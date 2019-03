Es hagelt Kritik der Anlieger

Die Interessengemeinschaft (IG) der Anlieger der Glatzer Straße und der Raesfeldstraße hatte viel Vorarbeit geleistet: Am Eingang zur Burg Lüdinghausen verteilten Mitglieder der Gruppe am Mittwochabend umfangreiche Infoblätter an die rund 130 Teilnehmer der städtischen Informationsveranstaltung zum geplanten Tankstellenbau an der Selmer Straße.

Drinnen, im Kapitelsaal, standen neben Vertretern der Stadt und der Westfalen AG, die auf dem Gelände an dem Kreisverkehr eine Tankstelle ihrer im Niedrigpreissektor angesiedelten Marke „Markant“ bauen will, Verkehrsplaner Rodegang Elkendorf (Büro Gnegel) sowie Carsten Lang vom Büro Wolters und Partner, das das Bebauungsplanverfahren begleitet, fast zweieinhalb Stunden Rede und Antwort.

„ Sonntags ist dieser Bereich geschlossen. Sonntags ist dieser Bereich geschlossen. “ Jürgen Terfrüchte zur Waschstraße

Die Westfalen AG plant eine Anlage mit drei Tanksäulen für Pkw und einer für Lkw. Auch zwei Elektroladestationen sind in der Diskussion. Außerdem sollen eine Pkw-Waschstraße sowie Wasch- und Staubsaugerboxen entstehen. Die Tankstelle samt Shop wird täglich rund um die Uhr geöffnet sein, machte Jürgen Terfrüchte, Leiter Netzentwicklung bei der Westfalen AG, deutlich: „Da kommen wir in der heutigen Gesellschaft nicht drum herum.“ Waschstraße sowie die Boxen sollen montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein. „Sonntags ist dieser Bereich geschlossen“, betonte Terfrüchte.

Beim Thema Öffnungszeiten signalisierte er ebenso Gesprächsbereitschaft wie hinsichtlich des ursprünglich vorgesehenen, zwölf Meter hohen Werbe-Pylonen, den die Anlieger aufgrund von Lichtimmissionen ablehnen. „Das ist für Sie ein sehr wichtiges Thema, das haben wir mitgenommen“, betonte Terfrüchte. Sollte der Pylon wegfallen, seien jedoch zwei, jeweils fünf bis sechs Meter hohe Preistafeln geplant. „Das ist für uns keine Alternative“, hielt Philipp Balster dem entgegen.

„ Die Planung ist nicht nachvollziehbar. Die Planung ist nicht nachvollziehbar. “ Philipp Balster

Der Sprecher der IG überreichte Bürgermeister Richard Borgmann am Mittwochabend eine Liste mit 331 Unterschriften von Anliegern, die mit dem Bauvorhaben, wie es bislang beplant ist, nicht einverstanden sind. Als Hauptkritikpunkte – neben dem Werbe-Pylonen, den Öffnungszeiten und dem Fällen einer alten Eiche – listete er fehlenden Schallschutz und eine steigende Verkehrsbelastung auf. Sein Fazit: „Die Planung ist nicht nachvollziehbar, nicht nachhaltig, unsozial, rechtlich zweifelhaft, unfair, politisch kurzsichtig, bürgerfern und unmoralisch.“

Apropos Planung: Stadtplanerin Janine Schmidt hatte zum Auftakt kurz den bisherigen Ablauf der Beratungen in den politischen Gremien, die im September 2016 begonnen haben, umrissen, ehe Lang erläuterte, was auf dem Areal aus baurechtlicher Sicht möglich ist: „Dort sind nur nicht störende Gewerbebetriebe zulässig, wozu auch Tankstellen zählen.“ Sowohl Schall- als auch Geruchsgutachten hätten ergeben, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten, zum Teil sogar deutlich unterschritten würden. In einem Punkt, den die IG kritisiert, stellte er eine Lösung in Aussicht. „Bei der alten Eiche werden wir die Planungen nachbessern. Ich denke, es ist möglich, sie zu erhalten.“

Elkendorf machte keinen Hehl daraus, dass die Straßen – die B 58 und die L 835 – „heute bereits sehr gut ausgelastet sind“. Eine Verkehrszählung des Büros Gnegel an einem normalen Werktag hat knapp 23 000 Fahrzeuge ergeben. „Das deckt sich mit den Ergebnissen des Landes“, berichtete Elkendorf. Bei rund 25 000 Fahrzeugen kämen die Straßen in dem Bereich an ihre Grenzen. Für die Tankstelle rechnet der Verkehrsplaner in der Spitze mit 60 Fahrzeugen pro Stunde. Das, so Elkendorf, sei im Vergleich zu dem, was dort heute bereits unterwegs ist, absolut verkraftbar. Denn: „Künftig wird es auf der Selmer Straße vom Kreisverkehr aus gesehen Linksabbiegerspuren zur Tankstelle sowie zum Stadtstannenweg und aus Richtung Selm zum TÜV-Gelände geben. Dafür wird die Fahrbahn verbreitert.“

„Warum gibt es keine fünfte Ausfahrt aus dem Kreisverkehr zur Tankstelle oder aber eine Zufahrt von der Ascheberger Straße?“, hakte ein Zuhörer nach. Zum einen sei der Radius des Kreisels zu klein, zum anderen genehmige das Land, das Straßenbaulastträger sei, keine Zufahrt an der B 58, erläuterte Elkendorf. Borgmann griff die Anregung auf: „Genau das haben wir dem Landesbetrieb Straßen.NRW auch schon vorgeschlagen, sind damit jedoch gescheitert.“

„ Dort haben wir kein Grundstück zur Verfügung. Dort haben wir kein Grundstück zur Verfügung. “ Bürgermeister Richard Borgmann zur Verlagerung des Bauprojekts

Einem anderen Vorschlag, die Tankstelle an der B 58 einen Kilometer weiter ortsauswärts anzusiedeln, erteilte der Bürgermeister eine klare Absage: „Dort haben wir kein Grundstück zur Verfügung.“ Zudem betonte er: „Es macht Sinn, eine Tankstelle dort zu errichten, wo schon Verkehr ist. Das ist hier der Fall. Hinzu kommt, dass in diesem Bereich des Stadtgebietes eine Tankstelle fehlt. Das haben mir übrigens auch viele Bürger in den vergangenen Wochen in Gesprächen bestätigt.“ Borgmann sagte zu, mit Straßen.NRW noch einmal über eine mögliche Erhöhung des Lärmschutzwalls an der Ascheberger Straße zu sprechen.

Das Thema Lärmschutz brennt den Anliegern auch im Hinblick auf die Waschstraße unter den Nägeln. Werner Althoff, Leiter Tankstellenbau bei der Westfalen AG, betonte zwar, dass neben dem geplanten Schutzwall auch das Gebäude der Waschstraße abschirmend wirke, die Zweifel der Zuhörer räumte er damit jedoch nicht aus. Er sagte jedoch zu, das noch einmal zu prüfen.

Diskussion in Teilen emotional und hitzig

Während die Diskussion in Teilen durchaus emotional und hitzig geführt wurde, versuchte ein Teilnehmer mehrfach, sie zu versachlichen: „Ich würde das Vorhaben und die Situation mit der Shell-Tankstelle am Maggi-Kreisel vergleichen. Dort kann ich keine nennenswerten Nachteile entdecken.“

Balster beendete die Debatte schließlich mit einem Appell an die Adresse der Kommunalpolitiker: „Ich habe heute Abend einige Ratsmitglieder verschiedener Parteien gesehen. Wir Bürger wohnen hier und wählen Sie im nächsten Jahr. Bitte entscheiden Sie daher immer im Sinne von uns Bürgern, nicht von Investoren.“