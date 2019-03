Die Region soll profitieren: neue Pläne für Schloss Senden

„Den Begriff Leuchtturmcharakter verwende ich nicht so gerne“, räumt Dr. Franz Waldmann ein, während sein Blick nachdenklich über den eingerüsteten Romberg-Trakt von Schloss Senden streift. Dann findet der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Schloss Senden eine passendere Beschreibung: „Wir wollen hier einen herausragenden Ort für kulturelle Veranstaltungen mit besonderem Anspruch und Charakter schaffen. Für Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Vorträge zum Beispiel, die sonst nicht nach Senden kämen. Die Menschen in der Region sollen von der Restaurierung profitieren.“ Durch Zuwendungen von rund 1,1 Millionen Euro und Spenden von über 125.000 Euro ist der gemeinnützige Verein diesem Ziel bereits ein gutes Stück näher gekommen.

Voll des Lobes ist Waldmann für die Leistung der Handwerker: „Sie haben in den vergangenen Monaten Maßarbeit bis in allerletzte Detail geleistet. Das ist echtes, perfektes Kunsthandwerk.“ Besondere Kompetenz erforderten die Arbeiten im Dachbereich und am Balkon, weil sowohl technische Notwendigkeiten zur Stabilisierung und Konservierung als auch Vorgaben des Denkmalschutzes unter einen Hut gebracht werden mussten.

Das weiß niemand besser als Bauleiter Sami Abulamdi: „Sämtliche Originalteile, die brauchbar sind, werden gereinigt, restauriert und weiterverwendet. Nur dann, wenn Teile unbedingt ausgetauscht werden müssen, ersetzen wir sie originalgetreu“, erläutert der Steinmetz der Firma Paetzke. Wie beim Original werden Simse, Stürze und Gewände aus Baumberger Sandstein rekonstruiert.

„Viel mehr Zeit als gedacht, haben die Fugenarbeiten gebraucht. An vielen Stellen mussten wir sie ausflexen, erneuern und ergänzen“, schildert Abulamdi eine wichtige Maßnahme, die neben diversen Abdichtungsmaßnahmen, dem Schutz des historischen Gebäudes vor Witterungseinflüssen dient.

Nach Abschluss der Dach- und Fugenarbeiten am Romber-Trakt wird die Restaurierung jetzt im Bereich des Innenhofes fortgesetzt. Ferner soll der Balkon, „das architektonische Kleinod über der Gräfte“, so Schloss-Geschäftsführerin Dr. Martina Fleßner, wieder zugänglich gemacht werden. Zudem soll in der nächsten Woche auf die Kuppel des Südturms eine elf Meter hohe Spitze aufgesetzt werden, als „krönender Abschluss des Bauabschnitts. Und als Zeichen für die Ambitionen des Vereins, durch Restaurierung und Nutzungskonzept „Visionen für Senden zu schaffen“, sagt Waldmann.