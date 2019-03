FMO peilt schon für 2019 wieder eine Million Fluggäste an

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat die Pleite der Germania-Airline erstaunlich gut verkraftet. Von allen sieben Flughäfen, die bis zum 5. Februar Germania-Flüge im Angebot hatten, konnten die Grevener die Einstellung des Flugbetriebs am besten kompensieren. 20 Ziele flog die Berliner Airline zuletzt vom FMO aus an, erhalten werden konnten davon immerhin elf.

Zum Vergleich: Vom Flughafen Dresden waren es ebenso viele, sechs davon sind dem Flughafen geblieben. Friedrichshafen hatte 13, übrig geblieben sind noch drei, Rostock-Laage hatte zwölf, davon konnte der Flughafen drei erhalten. Ähnlich erfolgreich wie die Grevener war nur der Flughafen Nürnberg, der von 27 Germania-Verbindungen 15 retten konnte. Nürnberg ist mit rund vier Millionen Fluggästen pro Jahr aber auch viermal so groß wie der FMO.

Corendon Airlines folgt auf Germania

Nur eine Woche nachdem Germania den Flugbetrieb eingestellt hatte, konnte FMO-Sprecher Andrés Heinemann bereits den Ersatz verkünden. Die niederländisch-türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines stationiert unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Sommerflugplans am kommenden Sonntag, 31. März, eine Maschine in Greven und wird von dort aus Flüge zu den Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa, den griechischen Inseln Kos, Rhodos und Kreta, nach Hurghada in Ägypten und Antalya an der türkischen Riviera anbieten, teilte der FMO am Donnerstag mit. Corendon Airlines rechnet für den Sommerflugplan von März bis Oktober mit rund 150.000 Passagieren am FMO.

Der FMO-Sommerflugplan 2019 1/20 Diese Flugziele werden im Sommer 2019 vom FMO bedient: Foto: Diverse

1. Adana , Türkei (Sun Express, Corendon) Die fünftgrößte Stadt der Türkei nahe der Mittelmeerküste liegt etwa 160 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Foto: Diverse

2. Antalya , Türkei (Sun Express, Corendon) Der Hauptort der „Türkischen Riviera”, die für ihre langen Sandstrände bekannt ist, hat selbst eine Steilküste. Foto: Diverse

3. Burgas , Bulgarien (Bulgarian Air Charter) Die Hafenstadt am Schwarzen Meer ist das Zentrum des gesamten Südostens von Bulgarien. Foto: Diverse

4. Frankfurt am Main , Deutschland (Lufthansa) Das deutsche Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Foto: Diverse

5. Fuerteventura , Spanien (Corendon) Auf der zweitgrößten Kanarischen Insel ist es ganzjährig warm und es weht stets ein kühlender Wind. Foto: Diverse

6. Gran Canaria , Spanien (Corendon) Foto: Diverse

7. Heraklion , Griechenland (Corendon) Foto: Diverse

8. Hurghada , Ägypten (Corendon und Fly Egypt) Foto: Diverse

9. Istanbul (Flughafen Sabiha Gökcen, SAW) , Türkei (Pegasus) Foto: Diverse

10. Izmir , Türkei (Sun Express, Corendon) Foto: Diverse

11. Kayseri , Türkei (Sun Express) Das Zentrum Kappadokiens liegt in der Nähe des Nationalparks Göreme. Foto: Diverse

12. Kos , Griechenland (Corendon) Foto: Diverse

13. München , Deutschland (Lufthansa) Foto: Diverse

14. Palma de Mallorca , Spanien (Eurowings, Laudamotion) Foto: Diverse

15. Rhodos , Griechenland (Corendon) Foto: Diverse

16. Stuttgart , Deutschland (AIS Airlines) Foto: Diverse

17. Teneriffa , Spanien (Corendon) Foto: Diverse

18. Varna , Bulgarien (Bulgarian Air Charter) Foto: Diverse

Wien: Vorfreude auf den Winter. Ab Oktober wird es möglich sein, die österreichische Hauptstadt von Greven aus direkt anzufliegen. Foto: colourbox.de

„Optimistischen Prognose“: 990.000 Passagiere

Aufgestockt haben auch andere Airlines: Eurowings intensiviert seine Palma-Verbindung, Sun-Express stockt Antalya auf, Laudamotion fliegt häufiger nach Mallorca. „Nach unseren zugegeben optimistischen Prognosen erwarten wir für das Jahr 2019 rund 990.000 Passagiere“, sagt Heinemann. Eingerechnet sind hier auch 10.000 Wien-Fluggäste. Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion wird ab Oktober die österreichische Metropole in ihren Flugplan aufnehmen .

Zum Vergleich: Erstmals seit 2012 hatte der Flughafen das vergangene Jahr mit mehr als einer Million Fluggäste abgeschlossen. 270.000 davon hatten Germania genutzt. Deren Buchungszahlen für den Sommer 2019 waren übrigens hervorragend. Wäre die Airline weitergeflogen, hätte die FMO-Passagierzahl am Jahresende 2019 bei 1,1 Million gelegen.

Germania-Pleite Am 5. Februar hatte die Airline mit fast 1700 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet - fast eineinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite der Air Berlin. Germania steuerte viele Reiseziele im Mittelmeerraum an. Jährlich beförderte die viertgrößte deutsche Airline nach eigenen Angaben mehr als vier Millionen Passagiere. Die rund 30 geleasten Flugzeuge blieben mit der Insolvenz am Boden. Nach mehreren Meldungen über potenzielle Investoren, wurde am 25. März bekanntgegeben, dass Germania keine Zukunft mehr hat. Alle seriösen Bieter seien abgesprungen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter mit. Eine Stilllegung sei nicht mehr abzuwenden. Den Mitarbeitern wird gekündigt, zudem werden sie zu Anfang April freigestellt. Über den Eröffnungstermin des eigentlichen Insolvenzverfahrens entscheidet ein Gericht. ...

Drei Gründe für den Erfolg des FMO

Dass der Flughafen in Greven nach der Germania-Krise nicht wieder ins Tal der Tränen abstürzte, wo er sich bis vor zwei Jahren noch befand, sondern sehr schnell eine Nachfolge-Airline präsentieren konnte, hat mehrere Gründe: Generell kann der FMO damit punkten, in NRW der einzige Flughafen ohne Nachtflugverbot zu sein, hinzu kommen ein in den vergangenen zwei Jahren deutlich erstarkter Touristikmarkt, den sowohl Reiseveranstalter als auch Airlines zur Kenntnis genommen haben.

Dritter Punkt: Die Grevener hatten bereits 2018 zu einer Zeit, als sich Germania noch putzmunter gab und am FMO zum touristischen Platzhirsch entwickelte, mit Corendon Gespräche geführt. Die Idee war, die Airline neben Germania als touristischer Carrier zu etablieren. Die Pläne wurden schließlich fallengelassen. Zwei Flugzeuge hatte Germania bereits in Greven stationiert, eine dritte war für dieses Jahr angekündigt. Der gab die Geschäftsleitung schließlich den Vorzug. Zusätzlich eine weitere Maschine von Corendon auf dem Hof zu haben, wäre zu viel des Guten gewesen.

„ Wir waren uns dann schnell einig, weil wir nicht bei null anfangen mussten. Wir waren uns dann schnell einig, weil wir nicht bei null anfangen mussten. “ FMO-Sprecher Andrés Heinemann zu den Gesprächen mit Corendon

Als dann Germania in die Knie ging, erinnerten sich beide Seiten der guten Gespräche im vergangenen Jahr. „Wir waren uns dann schnell einig, weil wir nicht bei null anfangen mussten“, sagt Heinemann.

Diese Ziele fehlen noch

Thessaloniki, Ibiza, Faro, Malaga, Istanbul: Das sind einige der Ziele, die jetzt fehlen. Ob sie in absehbarer Zeit wieder ins FMO-Portfolio zurückkehren, steht in den Sternen. Ziele sind das eine, Frequenzen das andere. Auf möglichst häufige stattfindende, zeitlich attraktiv liegende Flüge zu etablierten touristischen Zielen legen die Grevener ebenfalls großen Wert. „Wir wollen hier eine Eins-zu-Eins-Alternative zu den großen Flughäfen wie Düsseldorf oder Köln/Bonn sein“, sagt Heinemann.