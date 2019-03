Für einen Tag wie im Bilderbuch

Sarah und Daniel wissen genau, was sie wollen – und was nicht. „Keine Prinzessinnenhochzeit“, sagt sie. „Eher eine im Vintage-Stil“, ergänzt er. Mit Blumen beispielsweise, die so aussehen, als seien sie gerade in einem Garten aus einem wogenden Meer aus Blüten gepflückt worden. Blumen so wie die, die ­Floristin Lena Gundermann gerade auf dem Tisch einer Blumenhandlung arrangiert hat. „Sehr schön“, urteilt Daniel und hebt dann die Hände, so als wolle er sich instinktiv abgrenzen von dem, was ihn an diesem Traum aus Ranunkeln, Freesien und anderen zarten Blumen irritiert. „Bleibt das so?“, fragt er und zeigt auf den gläsernen Blumenteller, der von einem­ ­langen transparenten Stiel getragen wird. „Ich finde das ein bisschen hoch“, erklärt er und ahnt nicht, dass er und Sarah eine halbe Stunde später exakt in dieser Höhe einen entscheidenden Vorteil für ihre Hochzeitsfeier sehen werden. Ihre Hochzeitsplanerin hat sich schließlich etwas dabei gedacht. Dafür steht Annika Wietzorke mit ihrem guten Namen in der Branche.

Seit zehn Jahren arbeitet die 35-Jährige aus Münster als Hochzeitsplanerin. Zehn Jahre, in denen sie rund 200 Hochzeiten arrangiert hat. Einige in Industriehallen, andere in Schlössern, Scheunen, unter Denkmalschutz stehenden ­Hotels oder – wie im Fall von Sarah und Daniel – in einem Lokal, das dem jungen Paar wegen seiner Balken gefallen hat, die so knorrig aussehen, als könnten sie 1001 Geschichten aus Hunderten von Jahren erzählen.

Seit zehn Jahren im Geschäft: Annika Wietzorke Foto: Wilfried Gerharz

Budget: mindestens 20.000 Euro

Die beiden 33-Jährigen sind typische Klienten der Hochzeitsplanerin. Weil sie in München wohnen, aber in Münster, ­Sarahs Heimatstadt, heiraten wollen und beruflich stark eingespannt sind, haben sie sich an den Profi gewandt. Geld spielt in ihrem Alltag natürlich eine Rolle – am Tag, der der schön­ste ihres Lebens werden soll, aber eine eher zweitrangige.

Wer einen Profi wie Annika Wietzorke mit der Feinplanung beauftragt, sollte über ein Budget von mindestens 20.000 Euro verfügen. Das Ende nach oben ist offen.

Der Regen prasselt an dem Tag, an dem das Paar seine Hochzeitsplanerin nach monatelangem Smartphone-Kontakt zum ersten Mal persönlich kennenlernt, so penetrant auf das Dach der Blumenhandlung, als wolle er klarstellen, dass der Alltag auch andere als himmelhochjauchzende Momente kennt. So ganz gelingt ihm das aber nicht. Den Verlobten ­zuzusehen, ist auch für eine glückserfahrene Frau wie Annika Wietzorke das reine Vergnügen. Beide ­hören einander aufmerksam zu, lächeln, nein: strahlen vor Glück. Sie teilen eine Tasse Kaffee und sind gespannt auf das, was ihre Hochzeitsplanerin vorschlagen wird.

Spartricks und entstressende Ideen

Nun also zum Blumenschmuck. Über die ­Arrangements in der Kirche haben sich die drei bereits verständigt. Die Hochzeits­planerin empfiehlt, den Schmuck nach der Trauung zur nächsten Location zu transportieren. Eine gute Idee, findet das Paar. Das spart Geld und ist nachhaltig. Gottesdienst in der katholischen Kirche, anschließend Empfang in einem Garten, den die meisten, die ihn kennen, einfach nur „zauberhaft“ finden. „Und dort servieren wir Weißwürste und Brezeln“, schlägt die 35-Jährige vor. Ein kulinarisch-geografischer Brückenschlag von München nach Münster. „Hört sich gut an“, findet das Paar.

Die drei einigen sich Punkt für Punkt – die Vorplanungen zahlen sich aus. Nach dem Empfang Umzug in die Abend-Location – die mit den Balken, die so manches erzählen könnten. Bliebe noch der Fototermin und die Frage, wann der Bräutigam seine Braut zum ersten Mal sehen möchte. „Ich fände das in der Kirche sehr schön“, meint Daniel, gerät dann aber ins Grübeln, weil die Vorzüge des Vorschlags, den die Hochzeitsplanerin unterbreitet, nicht zu leugnen sind. „Ich empfehle euch ein First-Look-Shooting“, sagt Annika Wietzorke. Ein romantisches Treffen vor der Trauung in ei­nem Garten beispielsweise, bei dem nur die Fotografin zugegen ist und Daniel Sarah den Brautstrauß überreichen kann. „Das ist wunderbar emotional. Ihr könntet schöne Fotos machen und müsstet dafür nicht später eure Gäste verlassen.“

Aus dem Alltag einer Hochzeitsplanerin 1/7 Seit zehn Jahren arbeitet die 35-Jährige aus Münster als Hochzeitsplanerin. Foto: Wilfried Gerharz

In dieser Zeit hat sie etwa 200 Hochzeiten arrangiert. Foto: Wilfried Gerharz

Auch die Blumen müssen passend ausgewählt sein. Foto: Wilfried Gerharz

Wer einen Profi wie Annika Wietzorke mit der Feinplanung beauftragt, sollte über ein Budget von mindestens 20.000 Euro verfügen. Das Ende nach oben ist offen. Foto: Wilfried Gerharz

Vorplanungen zahlen sich aus. Foto: Wilfried Gerharz

Die Menüs für die Hochzeit müssen vorher getestet werden. Foto: Wilfried Gerharz

Selbst bei der Form der Gläser hat sich die Hochzeitsplanerin ihre Gedanken gemacht. Foto: Wilfried Gerharz

Nun wäre noch zu klären, ob Blumenkinder das Paar beim Auszug aus der Kirche flankieren sollen. „Die Rolle der ­Blumenkinder ist mir nicht ganz klar“, überlegt Daniel und tauscht immer wieder leicht zu deutende Blicke mit Sarah. Wenn man – wie sie gerade – von einer erfahrenen Hochzeitsplanerin hört, dass sich an Blumenkindern meistens nur ­deren Eltern erfreuen, fällt die Entscheidung leicht. Also ­keine Blumenkinder . . .

Teure Traumhochzeiten

Sarah und Daniel verabschieden sich. In vier Stunden sehen sie ihre Planerin wieder und werden mit ihr das Menü testen. Annika Wietzorkes Gedanken gehen derweil auf Wanderschaft. Da war diese Hochzeit vor einer Burg. Zwei Tage hat sie gedauert – „im zauberhaft gestalteten Garten und stilvollen Stationen mit Live-Cooking“. Über 200.000 Euro hat das Paar dafür ausgegeben. Keinesfalls preiswert war auch die Hochzeit, für die Annika Wietzorke eine Industriehalle in ein Reich des puristischen Stils verwandelte. Wände, abgehängt mit Bändern aus Lilien und zarten Lichterketten, Tische mit transparenten Stühlen, vergoldeten Vasen und schwarzen Servietten – „sehr effektvoll“.

Wenn der Hochzeitsplanerin die Tränen kommen

Wie ihre eigene Hochzeit aussehen würde? „Unkompliziert“, sagt sie. „Ich spiele das ganze Jahr über Hochzeit. Ich könnte all die Ideen, die ich schon umgesetzt habe, für mich gar nicht toppen.“ Und diese Gefühle, die sie immer wieder berühren – die 35-Jährige kann es nicht verhindern, ihre Augen glänzen automatisch feucht, wenn sie von dem Vater erzählt, der seine Tochter wenige Monate nach dem Tod seiner Frau als Braut sah und ihr voller Liebe dies sagte: „Du bist so schön wie damals deine Mutter.“ Oder die bezaubernd aussehende Frau, die zum 25. Hochzeitstag das Eheversprechen mit ihrem Mann erneuerte und ihm mit Worten von Theodor Storm ihre Liebe erklärte : „Ich bin mir meiner Seele in deiner nur bewusst. Mein Herz kann nimmer ruhen als nur an ­deiner Brust . . .“ Annika Wietzorke zuckt hilflos mit den Schultern: „Da muss man keine Romantikerin sein, um das einfach schön zu finden.“