Bauern fürchten um ihre Existenz

Heribert Hummert blickt zufrieden aufs Smartphone. Alleine 20 bis 25 Schöppinger Landwirte wollen mit ihren Treckern am Donnerstag (4. April) zur Demonstration für eine bäuerliche Landwirtschaft nach Münster fahren. Sie schließen sich einem Konvoi an. Andere Bauern fahren mit Autos in die Domstadt.

„Wir haben Existenzsorgen“, bringt es Hendrik Schulze-Wasserkönig auf den Punkt. Und das betreffe nicht nur die Tierhalter, auch die Gemüsebauer seien betroffen. Vor allem die neue Düngeverordnung bringt die Bauern auf die Palme. Durch die Gesetzesnovelle soll der Nitratwert im Wasser gesenkt werden. Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni 2018 Deutschland wegen der Verletzung der EU-Nitratrichtlinie verurteilt. Es droht ein Zwangsgeld von 861.000 Euro – täglich.

Neues Ackermanagement

„Die neue Düngeverordnung ist eine Verschärfung der Verschärfung“, findet Schulze-Wasserkönig. Das sieht Heribert Hummert, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes genauso: „Warum wird nicht erst einmal abgewartet, ob die Verschärfung aus dem Jahr 2017 nicht etwas bewirkt?“ In die gleiche Richtung argumentiert Markus Wissing. Es werde überhaupt keine Zeit gelassen, die vergangene Düngeverordnung auszuwerten. Alle vier Jahre erstellt das Bundeslandwirtschaftsministerium einen Nitratbericht, zuletzt 2016.

Hendrik Schulze-Wasserkönig verweist auf den bundesweiten Absatz von Stickstoff an die Landwirtschaft. Der sinke von 1659 Tonnen (16/17) über 1497 Tonnen (17/18) voraussichtlich auf 1212 Tonnen im Wirtschaftsjahr 2018/19.

Die drei Vollerwerbslandwirte geben aber auch zu, dass die Bauern selbst noch mehr machen können. „Wir brauchen vielleicht ein anderes Ackermanagement“, sagt Heribert Hummert. So sieht Markus Wissing den Anbau von Zwischenfrüchten als eine Möglichkeit, dem Boden mehr Stickstoff zu entziehen, bevor er ins Grundwasser gelangt. Der im Herbst ausgesäte Grünroggen verbrauche beispielsweise überflüssigen Stickstoff. „Das wird schon mehr gemacht“, erzählt Wissing.

Wenige Grundwasser-Messstellen

„Wir wollen ja auch den Wasserkörper sauber halten“, sagt Heribert Hummert. Das liege schließlich im ureigenen Interesse der Landwirte.

Kein Verständnis haben die drei, dass nur wenige Messstellen existieren. In Schöppingen gibt es laut Übersichtskarte des NRW-Landwirtschaftsministerium fünf: eine im Dorfkern, eine in Heven, eine in Haverbeck, eine in der Nähe der Verkehrsinsel Richtung Ahaus und eine im Strönfeld. Grundsätzlich gilt: Weist eine Messstelle einen zu hohen Nitratwert auf, gilt der gesamte Grundwasserkörper als belastet.

Demonstration Mehrere Tausend Landwirte werden am Donnerstag (4. April) um 10.30 Uhr auf dem Domplatz in Münster zu einer Großkundgebung erwartet. Ihr Kommen zugesagt haben unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). ...

„Das Netz an Messstellen muss viel engmaschiger sein“, findet Markus Wissing. Teilweise lägen die Messstellen mehrere Kilometer von den Ackerflächen entfernt. Eine wirklichkeitsnahe Messung sei da nicht gegeben.

Auch andere Faktoren können ihrer Ansicht nach die Ergebnisse verfälschen. So zum Beispiel eine defekte private Kläranlage. Auch das verrottende Laub in Wäldern gebe Nitrat ab. Ein einzelner Messwert sei nicht aussagekräftig.

Abwärtsspirale gefährdet Existenz

Aus Sicht der Bauern wird durch die neue Düngeverordnung der Ackerbau immer stärker begrenzt. So müsse der Düngebedarf für jede Fläche berechnet und gemeldet werden. Der zulässige Stickstoff-Eintrag – am günstigsten über die hofeigene Gülle – orientiere sich dabei am Ertrag der vergangenen drei Jahre. Das Problem: Dadurch, dass weniger gedüngt werden darf, verringert sich der Flächenertrag. Und somit fällt auch der Ertrag im Mittel der drei Jahre. Das wiederum führt dazu, dass noch weniger gedüngt werden darf. Eine Abwärtsspirale, die aus Sicht der Landwirte die Existenz bedroht.

Für die Tierhalter gibt es dann nur zwei Möglichkeiten: entweder weniger Tiere halten oder Futtermittel teuer zukaufen. Heißt: weniger einnehmen oder mehr ausgeben – Pest oder Cholera.

Landwirte besorgt über Flächenfraß

„Wir brauchen ein verträgliches Handeln. Wir können die Pflanzen nicht mangelernähren und noch weniger aus den Flächen herausholen“, sagt Markus Wissing.

Denn die Landwirte haben ein weiteres Problem. Immer mehr landwirtschaftliche Flächen werden für Wohn- und Gewerbegebieten genutzt und stehen damit nicht mehr zur Verfügung.