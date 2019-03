Da, wo viele andere Schulen noch hinwollen

Die digitale Schule ist ein Mega-Thema. Wer wissen will, wie so etwas praktisch aussieht, der kann nach Heek ins Westmünsterland fahren und sich die Kreuzschule ansehen. Heek, ist klein und nett, hat 8300 Einwohner, zwei Grundschulen und eine Sekundarschule – die Kreuzschule . „Die ist in puncto Digital ganz weit vorne“, sagt Hartmut Hermbrock. Der muss es wissen, schließlich leitet er die Abteilung Schul- und Kommunal-IT beim Zweckverband KAAW und ist damit verantwortlich für die IT-Ausstattung von 75 Schulen im Westmünsterland. „Die Kreuzschule“, sagt er, „kann da schon Modell stehen.“

Wenn „Digital“ und „Schule“ zwei Begriffe sind, die Bildungspolitiker gerne in ei­nem Atemzug benutzen, ist das Wort Digitalpakt so etwas wie das Zauberwort. Im Februar haben sich Bund und Länder auf den grundsätzlich verständigt. Fünf Milliarden Euro will Berlin in neue Rechner, besseres Internet und digitale Lehrmethoden investieren, eine Milliarde davon soll nach NRW fließen. Fürs Digital-Upgrading der rund 5600 Schulen im Land.

Mehr als Whiteboards und Laptops

Das hat die Kreuzschule mit ihren 630 Schülern und 60 Lehrern längst erhalten. Schon vor zehn Jahren habe sich das Kollegium die Frage gestellt, welche Richtung die Schule einschlagen wolle, er­zählt Leiterin Martina John. „Uns war schnell klar, dass wir uns digital aufstellen wollen.“ Die Gemeinde Heek als Schulträger war sofort an Bord. „Medienkompetenz ge­­hört schließlich zu den wichtigen Soft Skills in der Wirtschaft“, sagt Jürgen Lammers von der Gemeindeverwaltung.

So sieht es in einer digitalen Schule aus 1/8 Auf Draht: Der Serverraum der Kreuzschule in Heek Foto: Wilfried Gerharz

Computer sind hier fester Bestandteil des Unterrichts. Foto: Wilfried Gerharz

Bereits seit zehn Jahren setzt die Kreuzschule voll aufs Digitale. Foto: Wilfried Gerharz

Wie bringt man die Lämpchen zum Leuchten? Foto: Wilfried Gerharz

Im Physik-Unterricht werden mit digitalen Messgeräten und Tablets Spannung und Stromstärke gemessen Foto: Wilfried Gerharz

Aber auch in einer digitalen Schule bleiben die Computer manchmal aus. Foto: Wilfried Gerharz

Alles auf dem Tablet: Kalender, Stunden- und Vertretungspläne, Messenger Foto: Wilfried Gerharz

Mit der Digitalisierung hat die Zettelwirtschaft an der Kreuzschule (fast) ein Ende. Foto: Wilfried Gerharz

Digitale Schule zu sein, bedeutet mehr, als dass eine Handvoll ambitionierte Lehrer einen Klassensatz Laptops anschaffen und die Tafel durch ein interaktives White­board ersetzen. Das taugt allenfalls als Kosmetik. Digitale Schule zu sein, ist vielmehr ein Selbstverständnis, das ein durchdachtes Konzept braucht, ein Kollegium, das mittut – und einen Schulträger im Hintergrund, der die Idee mitträgt, darum Geld in die Hand nimmt und freiwillig in die Infrastruktur investiert. Wobei ein paar digital-affine und IT-kundige Lehrer durchaus von Vorteil sind. An der Kreuzschule sind das Kai Großkopf und Rafael Maiwald.

Alles auf dem eigener Schulserver

Eine Stunde lang erzählen und erklären die beiden. Begeistert und begeisternd. Dass auch modernste Technik in Schule einen pädagogischen Unterbau braucht, weil Medienkompetenz zwar für sich steht, „aber kein Ersatz fürs Lernen ist, sondern allenfalls ein Mittel dazu“. Dass die ersten, die mitgenommen werden müssen, die Lehrer seien – und dass das Kollegium zum letzten Schuljahrsstart mit Laptops ausgestattet wurde. Später folgte ein Klassensatz für die Schüler. Seitdem hat die Zettelwirtschaft an der Kreuzschule (fast) ein Ende.

Kalender, Stunden- und Vertretungspläne, allgemeine Nachrichten, E-Mails, Messenger-Dienste : All das läuft über den Schulserver. Frei nutzbar für Lehrer, angepasst eingeschränkt für die Schüler, die sich zwar nicht mit dem Smartphone, aber von jedem Rechner in der Schule oder zu Hause einloggen können.

Dass die Kreuzschule am Glasfasernetz hängt, versteht sich, natürlich gibt’s überall WLAN, in jedem Klassenraum einen Beamer – und noch immer die gute, alte Tafel. „Die ist manchmal sinnvoll“, sagt Großkopf und lacht. Ungefähr 2000 Euro kostet die technische Ausstattung jedes Klassenraums – ohne Laptops. Selbst die Sporthalle ist vernetzt.

Schüler entwickeln Apps

Im Informatikunterricht der Klasse 9 entwickeln Schüler gerade Apps – Maiwald kann sie sich mittels QR-Code auf sein Smartphone holen. Im Physik-Unterricht werden mit digitalen Messgeräten und Tablets Spannung und Stromstärke gemessen, in der Erdkundestunde der 10d steht die Raumanalyse auf dem Stundenplan – recherchiert wird natürlich digital.