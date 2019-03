Ehemaliger DSDS-Sieger schießt „Pfeile“ gegen Rechts

„Letztlich bin ich da angekommen, wo ich immer hin wollte“, sagt Thomas Godoj über seine musikalische Entwicklung: Der 41-jährige Sänger präsentiert sich auf seiner aktuellen, im Mai vergangenen Jahres erschienenen CD mit gitarrenlastigem harten Deutschrock und klaren Aussagen in den Texten. „13 Pfeile“ heißt sein mittlerweile siebtes Soloalbum – genauso wie die Club-Tour, die ihn mitsamt seiner vierköpfigen Band am 5. April zu einem Gastspiel nach Ahlen führt.

„Pfeile“ mit den Botschaften seiner Songs wolle er „in die Welt rausschlagen – in der Hoffnung, dass sie die Leute auch treffen“, erklärt Thomas Godoj beim Telefoninterview mit unserer Zeitung im Vorfeld seines Auftritts im Saal des Bürgerzen­trums Schuhfabrik, bei dem die 13 Stücke seines jüngsten Tonträgers im Fokus stehen sollen.

Gegen den Rechtspopulismus

Gleich der CD-Opener „Keine Option“ unterstreicht im wuchtigen Hardrock-Sound den Text, der sich deutlich gegen Rechtspopulismus wendet. „Schon in meiner Schulzeit gab‘s Probleme mit Neo-Nazis“, sagt der in Recklinghausen aufgewachsene und jetzt in Bochum lebende Thomas Godoj.

„Wenn die Bühne mir eine Plattform dafür bietet, menschenverachtende Ideologien abzulehnen, dann mach‘ ich das. Es ist schon sehr wichtig, was vor unserer Haustür passiert“, mahnt der Vater von zwei Kindern zur Achtsamkeit gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. So spart Godoj auch das Thema Digitalisierung nicht aus, wenn er vom „Labyrinth der Bytes“ singt: „Eine Anmerkung dazu, unser Leben nicht ganz an Social Media zu verschwenden“, erklärt der Sänger mit der Rockstimme, der 2008 die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gewann.

Crowd-Funding statt Plattenfirmen

Ganz anders als der süßliche Nummer-Eins-Pop-Hit „Love is You“ von einst kommen Godojs Deutschrock-Songs heute daher, die der Musiker kompositorisch wie textlich gemeinsam mit Band und Produktionsteam entwickelt. „Ich bin ein Team-Typ. Seitdem ich Musik mache, brauche ich das klassische Bandgefühl. Vor allem auf der Bühne, wo ich mit der Band eine Einheit bilde“, so Thomas Godoj, der sich musikalisch längst vom „DSDS“-Format emanzipiert hat:

„Durch so eine Casting-Sendung wird man zwar bekannt. Vom Plattenfirmensystem habe ich mich aber frei gemacht, um mehr Mitsprache im Produktionsprozess zu haben“, erklärt er. So hat der Musiker seine drei jüngsten CDs per Crowd-Funding, also auch mit finanzieller Unterstützung seiner in zehn Jahren erarbeiteten Fangemeinde verwirklicht und außerdem vor einigen Jahren ein eigenes Label gegründet.

Überrascht vom Ahlener Publikum

„Hin und wieder spielen wir ‚Love Is You‘ sogar noch live; wenn wir Lust drauf haben und in unserer harten Version“, lacht Thomas Godoj, wenn er an an die RTL-Show denkt: „Da wurde einem so manches aufs Auge gedrückt“, verrät er. Damit ist‘s auch gut mit alten Geschichten rund um das Casting-Format. Vielmehr interessiert Thomas Godoj nämlich, ob es in Ahlen denn auch eine Musikszene mit Hardrockbands gäbe. Ja, die gibt es. Das freut ihn offensichtlich genauso wie die Erinnerung an seinen Auftritt beim Stadtfest im Juni 2015: „Das war für mich und die Band eine positive Überraschung mit dem Ahlener Publikum auf dem Marktplatz.“

Wie sich nun die neuen hardrockigen „13 Pfeile“ des Sängers anhören, der von sich sagt, er sei da angekommen, wo er immer hin wollte, ist am 5. April ab 20 Uhr auf der Bühne im Saal des Bürgerzentrums an der Königstraße zu erleben. Karten sind im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten der Gastronomie erhältlich oder online unter www.schuhfabrik-ahlen.de .

Tourdaten 6. April Delmenhorst, Divarena; 12. April Potsdam, Lindenpark; 13. April Cottbus, Gladhouse ...