Klimaschutz? „Das ist kein Miesepeter-Thema“

Die Stiftung hatte eingeladen, um über ein Thema zu diskutieren, das mit jedem Tag drängender wird. Im LWL-Museum für Kunst und Kultur diskutierte Bundesumweltministerin Svenja Schulze mit Industrie- und Gewerkschaftsvertreter sowie einem Klimaexperten. Das Erstaunliche an der Debatte: Erwartungsgemäß waren die Perspektiven unterschiedlich, im Kern aber waren sich alle Beteiligten einig.

Der Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der jeder seinen Beitrag leisten kann. So eröffnete die SPD-Ministerin. Ihre These: „Natürlich geht Klimaschutz jeden an.“ Damit ging Schulze bewusst in Opposition zu FDP-Chef Christian Lindner, der das Thema aufseiten der Profis verortet hatte. Zentral für Schulze: Klimaschutz nicht isoliert betrachten, sondern im Konzert vor allem mit der sozialen Gerechtigkeit. „Wir könne das“, sagte sie.

Das war Wasser auf die Mühlen von Prof. Manfred Fischedick. Der ist Vizepräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und warb für eine „ehrlichere Debatte“. Politik müsse den Nutzen von Klimaschutz besser erklären, forderte er. Dazu gehört für ihn auch, das Thema „von seinem Miesepeter-Image zu befreien“.

Münsterlandgespräch 2019 mit Svenja Schulze 1/13 Das Münsterlandgespräch am 29. März 2019 drehte sich um den Klimaschutz. Zu den Gästen gehörten Bundesumweltministerin Svenja Schulze und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel. Foto: Gunnar A. Pier

Münsterlandgespräch der Friedrich-Ebert-Stiftung am 29. März 2019 im LWL-Museum für Kunst und Kultur (Landesmuseum) in Münster mit Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick (Vizepräsident Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie), Dr. Fritz Jaeckel (Hauptgeschäftsführer IHK Nord Westfalen), Moderatorin Tanja Busse, Svenja Schulze (Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Anja Weber (Vorsitzende DGB NRW) und Jan Dobertin (Geschäftsführer Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V). Foto: Gunnar A. Pier

Klimaschutz als Innovationstreiber für die Industrie in NRW verstehen. Diesen Akzent setzte die NRW-DGB-Vorsitzende Anja Weber. Damit löste sie einen oft gedachten Gegensatz elegant auf. Und befand sich im Schulterschluss mit ihren Vorrednern.

Hier reihte sich auch Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen ein. Niemand stelle die Notwendigkeit des Klimaschutzes infrage, sagte er, warb aber einen Satz später für etwas mehr Zeit. Umwelt schützen, Klima retten: Das ist eine Aufgabe für jedermann. Damit schloss er den Kreis zum Anfang, als Bundesumweltministerin Svenja Schulze gleiches gefordert hatte.