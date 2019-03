Mit einer besonderen Einsatzlage musste sich die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck am Freitagabend beschäftigen. An der Kreuzung L550/L874 (Richtung Bahnhof/Richtung Nottuln) war ein landwirtschaftliches Gefährt mit einem Anhänger umgekippt, der eine Chemikalienmischung geladen hatte. Durch den Aufprall auf die Straße, riss der Tank. Rund 6000 Liter der chemischen Lösung ergossen sich auf Fahrbahn, Bankette und in den Graben. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

„Wir hatten es mit einem Einsatz der höchsten Stufe ‚ABC3‘ zu tun und wussten vor Ort noch nicht was uns erwartet“, erklärte Oberbrandmeister Ingo Spindelndreier, der den Einsatz über vier Stunden leitete.

Landwirtschaftlicher Chemieanhänger umgekippt

Zunächst tasteten sich Feuerwehrleute unter Atemschutz an die verletzte Person sowie an die Ersthelfer heran. Schnell stellte sich heraus, dass es für den Menschen nicht hochgefährlich war. Die Zufahrtsstraßen wurden weiträumig durch die Feuerwehr abgesperrt.

Einsatzleiter Spindelndreier beorderte mehrere Fachfirmen, die sich mit Chemikalien auskennen, an den Schadensort, um die Lage besser einordnen zu können. Ebenfalls waren Vertreter des Kreises Coesfeld, Kreisbrandmeister Christoph Nolte sowie sein Stellvertreter, Matthias Heuermann, vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Der umgekippte Tankanhänger mit dem Spritzgestänge wurde von zwei Teleskopladern aufgerichtet und an die Seite gestellt. Eine weitere Fachfirma, die bei solchen speziellen Unfällen zum Einsatz kommt, übernahm die Gefahreneinschätzung.

Sie kümmert sich nun mit dem Kreis Coesfeld am Montag für eine teilweise Auskofferung der kontaminierten Bankette sowie der Gräben. Zudem sind Schäden an der Fahrbahn entstanden. Außerdem lief Hydrauliköl aus, das sehr schwer zu beseitigen ist.

„Für uns als Freiwillige Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz sehr umfangreich. Ganz selten haben wird es mit so einem ABC-Alarm zu tun“, sagte Ingo Spindelndreier am Samstagmittag. Mit sieben Fahrzeugen aus Havixbeck und Hohenholte waren die beiden Einheiten der Feuerwehr in den Abendstunden im Einsatz.